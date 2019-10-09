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09
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Фонду держмайна передали на приватизацію "Електроважмаш" і ОГХК

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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України передало у Фонд державного майна (ФДМ) підприємства "Електроважмаш" та Об’єднану гірничо-хімічну компанію для їх подальшої приватизації.

Про це міністр економіки Тимофій Милованов повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Схеми закінчуються. Передав у Фонд Держмайна на приватизацію два підприємства – "Електроважмаш" та Об’єднану гірничо-хімічну компанію. Вони рік або більше були в списку на приватизацію. Першу притримували від передачі штучно, щоб продовжувати дерибанити активи. Друга – улюблений клієнт НАБУ. Там схеми були не тільки від попередньої влади, а і від темних персонажів поза владою", – написав Милованов.

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Нагадаємо:

Довідка: "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. 100% власності "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" належить державі. Компанія із серпня 2014 року керує активами майнових комплексів "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" (Дніпропетровська обл.) та "Іршанський гірничо-збагачувальинй комбінат"(Житомирська обл.), які раніше знаходилися в оренді у структур Дмитра Фірташа. Комбінати спеціалізуються на добування титановмісної сировини – ільменіту, рутилу, циркону. Вартість активів оцінюється в 3 млрд грн.

 

ОГХК приватзація Електроважмаш