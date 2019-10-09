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09
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IT-спільнота проти введення 5-ї групи ФОП для IT-індустрії

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80% IT-фахівців України проти введення п'ятої групи ФОП.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на дослідження порталу DOU.

В опитуванні взяли участь 7177 респондентів, які в даний момент працюють в IT-сфері.

Так, майже половина респондентів вважає, що IT-галузі потрібна не п'ята група, а реформа всієї податкової системи. Ще третина опитаних впевнені, що для IT достатньо третьої групи.

Не сумніваються в доцільності п'ятої групи тільки 3% опитуваних людей, при цьому ще 14,2% готові її підтримати, але тільки за умови, що перехід буде добровільним.

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Cтворення фонду людського капіталу готові підтримати лише 3,3% опитаних. Ще 8,7% начебто й не проти фонду, але не готові оплачувати його роботу з власної кишені.

Переважна більшість респондентів не вірить уряду і впевнена, що п’ята група створюється для всієї галузі незалежно від розміру ІТ-компанії. Якщо компанії почнуть примусово переводити спеціалістів на п’яту групу, то 11,8% респондентів мають намір одразу звільнитися, ще 8% розпочнуть шукати нову роботу.

Нагадаємо, на початку вересня голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов запропонував IT-галузі перейти на нову опцію оподаткування (проектна назва – "п’ята група платників єдиного податку"). За його словами, така форма надасть більше гарантій і переваг, однак перехід на неї буде добровільним: хто бажає, може залишитися на третій групі ФОП. Проголосувати за провадження нової системи оподаткування Верховна Рада планує до Нового року, а сама система може запрацювати вже з 1 січня 2020-го.

 

опитування ІТ-індустрія ФОП