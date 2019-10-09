НБУ затвердив наглядову раду "ПриватБанку"

"ПриватБанк" став першим серед державних банків, наглядова рада якого у складі дев’яти членів була затверджена Національним банком України.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу банку.

До складу наглядової ради банку входять голова ради Шерон Іскі, заступник голови Артем Шевальов, Еран Кляйн, Юлія Мецгер, Сергій Олексієнко, Надір Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик та Ольга Томаш.

"Усі дев’ять членів наглядової ради мають за честь бути частиною керівної команди "ПриватБанку", яка забезпечує подальший розвиток провідної фінансової установи в Україні... Правління банку продовжує ефективний розвиток банку, ми дуже задоволені рівнем нашої взаємодії і співпраці", — сказала Шерон Іскі.

Зазначимо, що шість з дев'яти членів наглядових рад державних банків повинні бути незалежними і обраними шляхом залучення міжнародних рекрутингових компаній і під наглядом міжнародних організацій.

Кандидатури незалежних членів наглядової ради "ПриватБанку" Кабмін затвердив в липні. 29 вересня припинив повноваження членів наглядових рад Ощадбанку і Укрексімбанку, заміни яких вимагає Національний банк.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" посів сьоме місце у рейтингу топ-1000 фінустанов.