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Uber запустив вертолітне таксі в Нью-Йорку (ФОТО)

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Компанія Uber Technologies Inc. з 7 жовтня запустила новий сервіс вертолітних пасажирських перевезень у Нью-Йорку — Uber Copter

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Reuters.

Восьмихвилинний переліт з нижнього Манхеттена в аеропорт Джонна Кеннеді буде коштувати від 200 до 225 доларів, включаючи перевезення до вертолітного майданчика до і після поїздки. Пасажири можуть забронювати рейс через звичайний додаток.

"Ми знаємо, що є великий попит на трансфер до аеропорту і назад. Це чудова можливість надати цінну послугу нашим клієнтам, адже вони зможуть дістатися туди швидше, ніж будь-коли", — сказав представник Uber Ерік Еліссон.

Uber Copter доступний тільки клієнтам в районі Нижнього Манхеттена. В Reuters протестували Uber Copter: дорога з офісу до аеропорту зайняла 70 хвилин (включаючи час на поїздку до вертолітного майданчика до і після перельоту). Дорога на звичайному таксі при помірному трафіку займе стільки ж часу.

В Uber сподіваються, що проєкт прокладе шлях для Uber Air — служби таксі для електричних літаків вертикального зльоту і посадки.

Нагадаємо, у вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з керівництвом компанії Uber Technologies Inc. та закликав інвестувати в Україну.

Довідка: Uber – американська компанія, що створила однойменний мобільний застосунок для пошуку, виклику та оплати таксі або приватних водіїв. Застосунок доступний у більш ніж 200 великих містах в 67 країнах світу. Компанія вийшла на український ринок в 2016 році. 

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