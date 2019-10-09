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09
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У Кабміні працюють над законопроєктом щодо скасування трудових книжок

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Кабінет міністрів України запускає в роботу законопроєкт та акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав у Facebоok, інформує БІЗНЕС.

За його словами, громадяни не будуть зобов'язані при наймі на роботу надавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати."Справа в тому, що в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані", — пояснив Дубілет.

При цьому, за його словами, громадяни зможуть легко отримати онлайн електронний документ з інформацією про свій стаж. Цей документ українці можуть надати роботодавцю, якщо тому важливо перевірити стаж здобувача з офіційних реєстрів. "Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП. Також, сподіваюся, ми встигнемо прикрутити туди і BankID.Роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи", — додав міністр.

"Якщо у вас є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр — самостійно або через роботодавця. Тоді вам зберігати трудову книжку, як носій інформації, зовсім не буде потреби", — наголосив Дубілет.

Він також зазначив, що уряд не заборонятиме використовувати і далі паперові трудові книжки. "Можна просити свого роботодавця робити  записи і ставити штампи. Але ні ви, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити", — пояснив Дубілет і додав, що сподівається, що уряд зможе "запустити все технічно" вже у цьому році.

Наразі, згідно із Законом України від 05.11.91 р. № 1788-XII "Про пенсійне забезпечення" основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Тому записи у трудовій книжці беруть до уваги при призначенні пенсії, здійсненні виплат за вислугу років, а також при призначенні інших пільг.

Нагадаємо, бізнес запропонував топ-10 новацій до трудового законодавства.

уряд Дмитро Дубілет трудові книжки