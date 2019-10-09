Україна "просіла" в рейтингу конкурентоспроможності

Відповідний рейтинг опублікував Всесвітній економічний форум, інформує БІЗНЕС.

Індекс глобальної конкурентоспроможності розраховується за 12 показниками. Це макроекономічна стабільність, споживчий ринок, ринок праці, фінансова система, розмір внутрішнього ринку, якість інститутів, стан інфраструктури, рівень проникнення ІТ і сучасних комунікацій, здоров'я населення, освіта і навички, динаміка бізнес-розвитку, здатність до інновацій.

У порівнянні з минулим роком позиція країни в рейтингу погіршилася на дві позиції. Фахівці ВЕФ в пояснювальних матеріалах вказали, що найгірше в Україні ситуація з макроекономічною стабільністю і якістю інститутів.

Так, за рівнем державних інституцій Україна посідає 104 місце (у минулому році — 110), по інфраструктурі знаходиться на 57 місці (як і в 2018-м), за рівнем впровадження технологій — на 78 місці (було - 77). За макроекономічною стабільністю України займає 133 місце (було 131), рівень охорони здоров'я —101 місце (було 94), рівень освіти — 44 місце (було 46), ринок товарів — 57 місце (було 73).

По ринку праці України зайняла 59 місце (було 66), фінансовій системі — 136 місце (було 117), обсягом ринку — 47 місце, динаміці бізнесу — 85 місце (було 86) і здатності до інновацій — 60 (було 58).

Перше місце у рейтингу займає Сінгапур, який обійшов США. Далі в рейтингу розташувалися додали за останній рік Гонконг і Нідерланди, випереджаючі Швейцарію, Японію і Німеччину.

Нагадаємо, Україна опинилася на 134-у місці зі 162-х країн світу в рейтингу економічної свободи.