Україна та ЄС переглянуть торгову частину Угоди про асоціацію 

Україна та Європейський Союз готові до перегляду Угоди про асоціацію в частині торгівлі вже цієї осені.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, інформує БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, усі розуміють, що Угода про асоціацію, переговори щодо якої відбулися десять років тому, потребує ретельного аналізу, щоб її оновити.

"Обидві сторони зацікавлені у збільшенні торгівлі. Те, що ми бачимо сьогодні з європейської сторони, то це конструктивне ставлення до того, що ми можемо обговорювати, і яке рішення ми можемо прийняти в рамках Комітету асоціації, який відбудеться в середині листопада в торговому складі, й на Раді асоціації в грудні. Говоритимемо про модальність, умови й календарі поновлення Угоди вже цієї осені", — повідомив Качка.

Він запевнив, що "новий уряд ставить за мету максимально прискорити та посилити роботу з виконання угоди, оскільки вже було ухвалено низку законів для його виконання".

Також Качка наголосив, що українській владі необхідно ще вирішити низку питань. Зокрема тарифи, митниця, угода про визнання еквівалентності технічного регулювання.

"Тут питання чутливе, оскільки у ЄС досвід у таких угодах дуже обмежений, і тут ми маємо довести, що можемо трансформуватися відповідно до європейських правил у тих чи інших сферах. Якщо нам це вдалося у сфері безпечності продуктів харчування, то ми впевнені, що нам це вдасться у сфері безпечності нехарчових продуктів", — наголосив він.

Торгпред висловив упевненість у тому, що "всі розуміють, що потрібно переходити на новий рівень".

Довідка: Угода про асоціацію України з ЄС (повна назва — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони) — угода яка замінює Угоду про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною та дає змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.

Політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину — 27 червня 2014 року.Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду 16 вересня 2014 року; президент Порошенко одразу в Раді підписав закон про ратифікацію. Угода чинна з 1 вересня 2017 року.

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