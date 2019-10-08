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Уряд оголосив конкурс на концесію порту "Херсон"

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Сьогодні, 8 жовтня, в газеті "Голос України" опубліковано оголошення про початок подання заявок на участь у концесійному конкурсі у морському порту "Херсон".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

"Об'єктом концесії є цілісний майновий комплекс, який забезпечує комплексне надання послуг у морському порту "Херсон" та включає майно ДП "ХМТП" та майно ДП "АМПУ" згідно з визначеним концесієдавцем переліком, а також об'єкти, які мають бути спеціально створені (збудовані) відповідно до умов концесійного договору. Концесія за результатами концесійного конкурсу надається на 30 (тридцять) років", — зазначили в уряді.

Термін розгляду заявки для допущення до участі у конкурсі складає 14 днів. 6 грудня 2019 року закінчується строк подання заявок та конкурсних пропозицій до комісії. З 6 грудня 2019 року по 10 січня 2020 року, за наявності, приймаються зміни до конкурсних пропозицій.

По завершенню періоду внесення змін до конкурсних пропозицій, з 10 до 20 січня 2020 року, конкурсна комісія проведе оцінку фінансових пропозицій учасників конкурсу.

"Ми очікуємо, що рішення про визначення переможця концесійного конкурсу Мінінфраструктури ухвалить у другій половині січня 2020 року (в залежності від кількості та якості поданих пропозицій)", — повідомив Криклій.

Він також додав, що після прийняття рішення про визначення переможця концесійного конкурсу та опублікування результатів конкурсу (орієнтовно початок лютого 2020 року), Мінінфраструктури перейде до переговорів та підписання договору з переможцем конкурсу. Укладення договору планується на початку травня 2020 року.

Порядок подання заявок на участь у концесійному конкурсі та конкурсних пропозицій визначений в інструкції для претендентів, яка розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо:

Кабмін Концесія морський порт Херсон