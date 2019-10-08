Державний бюджет втратить 8 млрд грн через "правки Холодова", — Воротін

Державний бюджет України може недоотримати до 8 млрд грн у рік через ухвалення законопроєкту №1049 про єдиний рахунок для сплати податків і зборів, який містить так звану "тютюнову поправку". Вона повністю перерозподіляє фінансові потоки в тютюновій галузі.

Про це заявив професор Київського національного університету імені Шевченка Валерій Воротін, повідомляють "Українські новини".

Вказана поправка до законопроєкту була запропонована народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Дубинським 3 жовтня на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. А 4 жовтня Верховна Рада ухвалила документ у другому та остаточному читанні.

"У результаті ухвалення "тютюнової" поправки в законопроєкті про єдиний рахунок для сплати податків і зборів ціни на сигарети можуть зрости на 7-10 грн за пачку. Показово, що поправка стосується лише сигарет, для інших видів тютюнової продукції обмежень по вартості немає", — зауважив Воротін.

При цьому ці гроші підуть не до держбюджету, а в кишені низки структур. Серед них учасники оптово-роздрібного ринку називають компанію "Т-Кіоск", близьку до народного депутата Андрія Холодова. "Ми спостерігаємо досить жорстку спробу народних депутатів перерозподілити фінансові потоки на ринку на користь одного-двох великих гравців оптово-роздрібного ринку. До речі, компанія одного з заступників голови даного комітету працює на даному ринку", — пояснив Воротін.

"Серед виробників тютюнового ринку дана поправка може бути вигідна хіба що Львівській тютюновій фабриці, яка, як вона декларує, виробляє сигарили", — додав експерт.

Нагадаємо, компанія British American Tobacco (BAT) заявила про намір з 2020 року перенести регіональний центр з Києва до Румунії, а український офіс буде включений в інший регіон. У компанії зазначили, що це рішення обумовлене, серед іншого, непрогнозованою фіскальною та регуляторною політикою уряду України.