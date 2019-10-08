Зміцнення гривні та ріст ВВП: У Мінекономіки оприлюднили новий макропрогноз на 2019-2020 роки

Експерти Міністерства фінансів, Національного банку (НБУ), Міністерства економіки, представництва МВФ в Україні та інших організацій спрогнозували зростання ВВП і курс гривні на кінець року і на 2020 рік.

Про це йшлося під час дискусії щодо складання оновленого макроекономічного прогнозу, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Відповідно до цієї оцінки, зростання ВВП за підсумками 2019 року очікується на рівні 3,2% (раніше — 2,7%), за підсумками 2020-го — також на 3,2% (раніше — 3%).

Зростання споживчих цін (інфляція) (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) — на рівні 7,2% та 6,3% відповідно (попередня оцінка відповідно 7,6% та 6,0%). А курс гривні до долара експерти оцінили на рівні — 26,3 та 27,3 у середньорічному розрахунку (попередня оцінка відповідно 28,0 та 29,18 грн за долар).

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, опублікований прогноз не є офіційним прогнозом уряду, а лише середньою оцінкою урядових і неурядових експертів.

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