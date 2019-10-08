Українська курятина до кінця року вийде на китайський ринок

Кабінет міністрів планує до кінця 2019 року завершити переговори з китайським урядовими організаціями щодо відкриття експорту української курятини до Китаю

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка, передає БІЗНЕС із посиланням на інформаційне агенство Bloomberg.

За його словами, урядовці України працюють китайськими колегами над стартом експорту птиці в Китай."Є деякі юридичні та бюрократичні речі, які потрібно зробити, але є план підписання протоколу та проведення перевірок", — заявив Качка.

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Складнощі українських експортерів в Китаї

Він вважає, що домовленості можна досягти до кінця року.

Видання інформує, що Китай активізує перемовини щодо імпорту м'яса після спалаху в країні африканської чуми свиней.

Найбільший український виробник м'яса птиці, компанія "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, також сподівається, що Китай скоро розпочне імпорт. "У них є нестача, сказав Косюк. – Вони почнуть споживати все більше і більше курятини".

За деякими оцінками, за останній рік країна втратила половину поголів'я. Очікується, що це підвищить попит на інші види м'яса по мірі росту цін на свинину і може ознаменувати зрушення у споживанні.

Нагадаємо, Україна нарощує експортні позиції на світовому ринку курятини. Згідно з державною статистикою, минулого року Україна поставила за кордон 328 тис. тонн курятини і посіла 6-е місце у глобальному рейтингу експортерів, обійшовши Росію та Канаду.

Головними замовниками української курятини за кордоном є Нідерланди. У 2018 році Україна поставила голландцям продукту на 113 млн дол.

На другому місці — Словаччина, із показником 59,9 млн дол., на третьому — Саудівська Аравія (57,8 млн дол.). Крім того, минулого року Україна експортувала чимало курятини в Ірак та Німеччину — на 39,7 млн дол. та 32,1 млн дол. відповідно.

Також зазначається, що експорт української курятини протягом останніх чотирьох років зростає в середньому на 13% щорічно.