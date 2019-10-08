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За три квартали бюджет недоотримав 78,4 млрд грн

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Загальний фонд державного бюджету України за січень-вересень 2019 року недоотримав 78,4 млрд грн, або 7,2% планових надходжень. 

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Зокрема, доходи загального фонду за 9 місяців не виконано на 37,5 млрд грн (5,4%). "За цей час не надійшло 31,1 млрд грн (13%) плану ПДВ із ввезених на митну територію України товарів. На 10,5 млрд грн (25,6%) не виконаний план з надходження акцизного податку з вироблених в Україні тютюну та тютюнових виробів. Ще одна проблема – недоотримано 8 млрд грн (19,7%) надходжень частини прибутку державних підприємств і дивідендів на державну частку", – зазначив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Також у Рахунковій палаті повідомляють про невиконання плану залучення запозичень – на 36,3 млрд грн, або на 9,3%. План приватизації держмайна за 9 місяців виконано лише на 3%.

Пацкан нагадав, що торік невиконання плану надходжень було вдвічі меншим і становило 17,2 млрд грн (2,8%).

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Нагадаємо, у серпні Рахункова палата України повідомила, що втрати держбюджету від зміцнення курсу гривні склали 9,2 млрд грн. За даними відомства, у першому півріччі 2019 року бюджет недоотримав 38,3 млрд грн.

Держбюджет Рахункова палата доходи