В уряді закликають бізнес спільно пробивати "вікно в Європу"

Віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба закликає український бізнес до максимально відкритого та відвертого діалогу.

Про це він заявив 7 жовтня на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації, інформує БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

“Я переконаний на сто відсотків, що ми з вами маємо розмовляти і чути одне одного. Я завжди буду на зв’язку та готовий до спілкування. Таку саму модель взаємин я вибудовую і з громадянським суспільством і, власне, з Європейським Союзом”, — сказав Кулеба.

Він закликав бізнес до діалогу аби ефективно відкривати ринки ЄС для українських товарів, залучати інвестиції з ЄС та якнайкраще використовувати переваги стратегічного курсу України на європейську інтеграцію.

За словами Кулеби, його пріоритетна мета — щоб бізнес зростав та розвивався, платив податки, зміцнював економіку, "бо якщо немає економіки, можна забути про всі зовнішньо- і внутрішньополітичні амбіції".

Віцепрем’єр наголосив, що уряд має чути від бізнесу про реальні потреби. І йдеться не лише про проблеми конкретних компаній, а й стратегічні цілі відкриття певних секторів ринку ЄС, використання інструментів інтеграції України з ЄС в інтересах українських виробників тощо. "Мені було б дуже цікаво чути, де саме ви, як бізнес, бачите стратегічно важливі напрями: куди нам треба вклинюватися, які стіни пробивати", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що Зеленський дав уряду та парламенту кілька місяців для запуску важливих бізнес-ініціатив.