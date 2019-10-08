В уряді закликають бізнес спільно пробивати "вікно в Європу"

Віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба закликає український бізнес до максимально відкритого та відвертого діалогу.
Про це він заявив 7 жовтня на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації, інформує БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.
“Я переконаний на сто відсотків, що ми з вами маємо розмовляти і чути одне одного. Я завжди буду на зв’язку та готовий до спілкування. Таку саму модель взаємин я вибудовую і з громадянським суспільством і, власне, з Європейським Союзом”, — сказав Кулеба.
Він закликав бізнес до діалогу аби ефективно відкривати ринки ЄС для українських товарів, залучати інвестиції з ЄС та якнайкраще використовувати переваги стратегічного курсу України на європейську інтеграцію.
За словами Кулеби, його пріоритетна мета — щоб бізнес зростав та розвивався, платив податки, зміцнював економіку, "бо якщо немає економіки, можна забути про всі зовнішньо- і внутрішньополітичні амбіції".
Віцепрем’єр наголосив, що уряд має чути від бізнесу про реальні потреби. І йдеться не лише про проблеми конкретних компаній, а й стратегічні цілі відкриття певних секторів ринку ЄС, використання інструментів інтеграції України з ЄС в інтересах українських виробників тощо. "Мені було б дуже цікаво чути, де саме ви, як бізнес, бачите стратегічно важливі напрями: куди нам треба вклинюватися, які стіни пробивати", — зазначив Кулеба.
Нагадаємо, що Зеленський дав уряду та парламенту кілька місяців для запуску важливих бізнес-ініціатив.