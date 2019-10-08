Український фонд стартапів запрацює у листопаді

Український фонд стартапів почне прийом заявок від підприємців у листопаді, а в грудні планує провести пітчинг-івент.

Про це повідомила член наглядової ради фонду Леся Севрук, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, зараз розробляється портал, через який будуть подаватися заявки. "Подача заявок через портал для нас принципова, щоб максимально скоротити суб'єктивний вплив співробітників Фонду на процес відбору. Плануємо отримати заявки в листопаді, а івент — в грудні", — сказала Севрук.

Вона повідомила, що наглядова рада Фонду ухвалила порядок видачі грантів і положення про комісію та експертну раду. "Найближчим часом будемо формувати комісію і експертну раду", — додала Севрук.

Нагадаємо, 11 липня розпочав роботу Український фонд стартапів. Його завдання – забезпечувати грантове фінансування компаній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку. Статутний капітал Фонду сформований за рахунок держбюджету і становить 390 млн грн.

Програми Фонду планується запустити на початку вересня нинішнього року. Розмір гранту для одного проекту може досягати $75 тис.