В Україні хочуть заборонити молочку з вмістом жирів менше 50%

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2188 , який забороняє виробництво та реалізацію молоковмісних продуктів масова частка молочних жирів в яких складає менше 50%.

Законопроєкт до парламенту внесла група позафракційних нардепів, повідомляє БІЗНЕС.

У документі зазначається, що нинішня практика, коли виробники називають свої товари сирним продуктом вводить споживачів в оману. Тому пропонується прописати законодавчо термін "молокомісткий продукт". Під ним автори законопроєкту пропонують розуміти молочну продукцію, при виробництві якої використовуються будь-які замінники натурального молока.

"Забороняється виробництво та реалізація молоковмісних продуктів масова частка молочних жирів в яких складає менше 50%",— йдеться в тексті документа.

"Даний законопроєкт розроблений з метою створення правових умов для прозорої та ефективної діяльності виробників молочної продукції різних видів, унеможливлення підміни понять та зловживань і фальсифікацій молочної продукції, а також для однозначного та повного інформування споживачів про придбану ними продукцію", — говориться в пояснювальній записці.

Виробники повинні будуть чітко маркувати таку продукцію відповідною відміткою, а торговці будуть зобов'язані розміщувати її на окремій полиці, щоб не вводити в оману покупців.

Також, автори ініціативи хочуть встановити заборону на продаж молочної продукції, що містить рослинні інгредієнти, разом з натуральної молочко. А для того, щоб захистити покупців від неминучого зростання цін, вважають за доцільне дозволити уряду вводити тимчасове цінове обмеження на молочну продукцію.

"Ухвалення законопроєкту створить умови для більш повного захисту споживачів молочної продукції від фальсифікату і сприятиме оздоровленню споживчого ринку", — вважають ініціатори законопроєкту.

Нагадаємо, що українські виробники сиру фета з 2023 року змушені будуть відмовитися від цієї назви, адже вона є захищеним географічним зазначенням.