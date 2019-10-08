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08
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Україна наростила експорт соків на 60%

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За результатами перших восьми місяців поточного року, експорт соків з України склав $62,7 млн, що майже на 60% більше ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на асоціацію "Український клуб аграрного бізнесу".

Разом з цим імпорт зазначеної продукції до України скоротився на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив $23 млн. "Сальдо торгівельного балансу є позитивним і становить $39,8 млн, тобто Україна є нетто-експортером соків...Скорочення імпорту соків свідчить про те, що Україна поступово витісняє іноземних конкурентів з внутрішнього ринку, заповнюючи його власною продукцією. В той же час нарощення експорту закріплює позиції України на світовому ринку", — зазначають в асоціації.

Основним покупцем українських соків стали США, куди було поставлено соків на $25,6 млн, що становить 40,8% від усього експорту українських соків. В Австрію поставили 13,1% (більш як $8 млн), а в Канаду — 12,7% (майже $8 млн).

Серед товарної структури соків Україна найбільше експортувала яблучного соку 64,9 тис. тонн (91,2% від загального експорту) та томатного — 3,1 тис. тонн (4,4 % ).

Нагадаємо, у 2018 році Україна експортувала соків на загальну суму 67,7 млн євро. Найбільшим споживачем українських соків є Європейський Союз, куди минулого року відвантажили 71% всього обсягу експорту соку з України. США та Канада займають 19%, ще 8% припадає на країни СНД і 3% – на Азію.

Україна експорт сік