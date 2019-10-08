Українські підприємці закликають президента ветувати закон про єдиний рахунок

Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликає президента України ветувати законопроєкт №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.

Про це йдеться у листі, адресованому керівництву держави, інформує БІЗНЕС.

Критику підприємців викликав не сам документ, а поправка №8, яка була внесена депутатами-членами профільного Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики напередодні фінального голосування за законопроєкт.

"Ця поправка була внесена поспіхом, з порушенням вимог ч. 1 ст. 116 Регламенту і ніяк не пов'язана зі змістом законопроєкту і метою його прийняття", – йдеться у листі.

Також у Раді підприємців нагадують, що чинними законами України (в т. ч. ст. 44 і 190 Господарського кодексу, ст. 11 і 12 Закону України "Про ціни і ціноутворення") забороняється вводити необґрунтовані заборони та обмеження в ціноутворенні.

Підприємці зазначають, що вказана поправка не узгоджується з вимогами Всесвітньої торгової організації та міжнародними принципами ціноутворення і регулювання ринку тютюнових виробів.

Вони прогнозують, що це призведе до необгрунтованого підвищення цін на сигарети на 18% (тобто в середньому на 7 гривень за пачку) вже в найближчі тижні. "У підсумку – це означатиме здорожчання сигарет в середньому на 13 грн, що, у свою чергу, призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", – попереджають автори листа.

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