В Україні планують офіційно дозволити майнінг криптовалют

Про це у Facebook повідомляє пресслужба міністерства за підсумками відкритої зустрічі з українською блокчейн-спільнотою, інформує БІЗНЕС.

У Мінцифри зазначили, що питання впровадження технології блокчейн, її застосування у державному управлінні та розвитку віртуальних активів є надзвичайно нагальними. Учасники зустрічі наголосили, що наразі існує взаєморозуміння між народними депутатами, які курують це питання у парламенті, Мінцифрою та ринком. І робота зі створення законодавчої та нормативної бази проводитиметься спільно.

Таким чином, у планах держави на наступні два-три роки — законодавчо визначити термінологію, зокрема, шляхом внесення змін у Закон "Про публічні реєстри" і схвалення цього документу та напрацювати компромісний варіант оподаткування у цій сфері.

До літа наступного року в Мінцифри хочуть імплементувати рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню "брудних грошей" (ФАТФ).

Крім того, влада має намір запровадити технологію блокчейн у державних реєстрах, легалізувати майнінг, залучити до України міжнародні криптовалютні біржі та унеможливити зловживання на ринку віртуальних активів.

"Тому найближчим часом Мінцифра планує підписати меморандум із Міжфракційним депутатським об’єднанням Верховної Ради України Blockchain4Ukraine, що включає понад 50 депутатів, Блокчейн-асоціацією України (БАУ), Офісом ефективного регулювання (BRDO) та іншими", — додали у відомстві.

За даними Асоціації "Блокчейн України", індустрія крипто і блокчейн-компаній в Україні є висококонкурентною. Згідно з різними даними, Україна входить до топ 20 країн за використанням і трейдингом криптовалют. Крім того, міжнародна спільнота визнала Україну як одну з 14 країн-лідерів у блокчейн-інноваціях (Don Tapscott, Blockchain Research Institute). Цьому сприяють нестабільність в країні, низький рівень розвитку фінансової системи, а також наявність великої кількості технічних фахівців.

У той же час, за даними Асоціації, в країні є близько 200 крипто- і блокчейн-компаній, що наближено до показника Німеччини (300 компаній). Однак, в

офіційні рейтинги з розвитку блокчейн і крипто-індустрії Україна не входить, оскільки більшість компаній інкорпоровані в інших юрисдикціях чи знаходяться в сірій зоні: без

створення юридичної особи або зареєстровані в інших країнах з більш лояльним та інноваційним законодавством.

Нагадаємо, що питання легалізації майнінгу криптовалют підіймалося ще попереднім урядом.