В Україні 70% інтернет-магазинів не видають фіскальних чеків – дослідження

Результати тест-моніторингу показали, що лише шість із 20 найбільших онлайн-магазинів України, які торгують електронікою та складною побутовою технікою, повністю дотримуються законодавства щодо захисту прав споживачів.

Відповідне дослідження провів Центр незалежних споживчих експертиз ТЕСТ, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що це вже друга спроба [перша була у 2017 році] оцінити дотримання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, перш за все постанови уряду №231, що зобов’язує продавців видавати фіскальні чеки на такі товари.

Шість проти 20-ти

У цьогорічний моніторинг знову потрапили 20 найбільших інтернет-магазинів України за рівнем продажів, де з квітня по серпень 2019 року купували і намагалися повернути смартфони ціною від 1679 грн до 30 тис. грн. Однак цього разу тестувалися окремо два способи покупки: з доставкою та самовивіз.

Як виявилося, за два роки нічого не змінилося: близько 70% e-commerce-ритейлерів не видають фіскальні чеки і покупцям часто доводиться "вибивати" гроші у випадку повернення товару. Замість фіскального чека покупцям видають акти передачі, службові чеки або зовсім безіменні документи.

Серед злісних порушників, які не видають фіскальний чек незалежно від способу придбання, а ставлення до покупців аж ніяк не дружнє, названо: All-service, Алло, City.com, Cytrus, F.ua, Skidka, Stylus.

"Також зафіксовані випадки, коли один і той же магазин в різних випадках демонструє абсолютно різне ставлення до споживача. Це магазини AKS, IT-box, Rozetka, Telemart. Наприклад, в Rozetka більш лояльні до покупця в разі самовивозу товару", — йдеться у дослідженні.

Водночас результати ТЕСТ показали, що є магазини, які все-таки видають фіскальні чеки. Йдеться про магазини: 27.ua, Brain, Comfy, Eldorado, Фокстрот і TTT. Тобто всього 6 з 20-ти.

Крім того, у цьому році виявився цікавий нюанс — при доставці споживачеві, начебто видають якийсь фіскальний чек, однак це чек не на товар (смартфон), а на послугу пересилання грошей. "Тобто за фактом фіскального чека на сам телефон у вас як і раніше немає", — зазначають автори дослідження.

Національні особливості

Часто великі інтернет-магазини продають не свою продукцію, а надають майданчики для продажу іншим продавцям. "І ось тут часто вдається виявити особливості національної продажу. Часто покупець "чужого" товару не має можливості зробити самовивіз, тільки доставкою, а це вже з додатковими витратами", — йдеться в дослідженні.

Також деякі магазини перекладають на покупця "зовсім вже безглузді цифри додаткових витрат". Наприклад, у Rozetka ця сума досягла 574 грн при вартості смартфона в 21149 грн, у Stylus при приблизно аналогічній вартості телефону, додаткові витрати були в 12 разів меншими.

У додаткові витрати включаються будь-які витрати, крім самого телефону, — послуги пошти, відсотки банківського переказу, наложений платіж, кур'єр тощо.

Як випливає з результатів дослідження, найчастіше продавцями без фіскальних чеків виявляються фізособи-підприємці. Але є й винятки, наприклад AKS, який при доставці від ФОП видав фіскальний чек, а при самовивозі "забув". При цьому юрособи теж не без гріха, наприклад ТОВ "НРП", що не видав фіскальний чек при покупці з магазину "Ріпка".

Тест-дослідження проводилося у березні-серпні 2019 року.

Нагадаємо, у вересні 2017 року ТЕСТ вже проводив моніторинг ринку інтернет-продажів, який виявив чимало проблем як при реалізації мобільних телефонів, так і при поверненні продукції.