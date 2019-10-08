Верланов про запровадження РРО: Спрощена система оподаткування не змінилася

Запровадження новітніх реєстраторів розрахункових операцій (РРО) буде максимально комфортним для бізнесу і не призведе до зміни спрощеної системи оподаткування.
Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час зустрічі з представниками ділових кіл та експертами, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на прес-службу ДПС.
"Впровадження реєстраторів розрахункових операцій не створює додаткового тиску на бізнес. Спрощена система оподаткування жодним чином не змінилася. Відповідно до ухвалених законів 1053-1 та 1073, фіскалізація чеків, яка сьогодні відбувається в класичному касовому апараті, після набуття чинності законодавчих змін, проходитиме на фіскальному сервері ДПС для програмних РРО", — розповів очільник ДПС.
Наголошується, що під дію законів не підпадають платники єдиного податку, що належать до І групи, тобто ті, чий річний дохід не перевищує 300 тис. грн. А це значна частина представників малого бізнесу. Тих, хто має використовувати реєстратори розрахункових операцій, держава не зобов’язуватиме купувати класичні касові апарати: суб'єкти господарювання можуть безкоштовно користуватися новітніми програмними РРО.
"За наступні 6 місяців ми плануємо прийняти нормативну базу і провести всі необхідні тестування для того, щоб зробити перехідний період для бізнесу комфортним. Доступ до цього сервісу буде абсолютно відкритим. Поруч з безкоштовним програмним забезпеченням, яке надаватиме ДПС, компанії, матимуть можливість розробити власне програмне забезпечення, яким користуватиметься бізнес", — заявив Верланов.
У свою чергу, представники бізнес-середовища висловили готовність надати конкретні пропозиції щодо впровадження РРО.
Нагадаємо:
- 29 серпня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг: № 1053 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".
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Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду внести зміни у законопроєкт №1073.
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10 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1073 про "кешбек", який передбачає механізм компенсації покупцеві вартості покупки дорожче 100 грн в разі виявлення порушення при проведенні розрахункової операції.
- 7 жовтня українські підприємці влаштували акції протесту в низці регіонів країни проти законопроєктів №1053-1 та №1073.