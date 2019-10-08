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08
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Верланов про запровадження РРО: Спрощена система оподаткування не змінилася

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Запровадження новітніх реєстраторів розрахункових операцій (РРО) буде максимально комфортним для бізнесу і не призведе до зміни спрощеної системи оподаткування.

Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час зустрічі з представниками ділових кіл та експертами, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на прес-службу ДПС.

"Впровадження реєстраторів розрахункових операцій не створює додаткового тиску на бізнес. Спрощена система оподаткування жодним чином не змінилася. Відповідно до ухвалених законів 1053-1 та 1073, фіскалізація чеків, яка сьогодні відбувається в класичному касовому апараті, після набуття чинності законодавчих змін, проходитиме на фіскальному сервері ДПС для програмних РРО", — розповів очільник ДПС.

Наголошується, що під дію законів не підпадають платники єдиного податку, що належать до І групи, тобто ті, чий річний дохід не перевищує 300 тис. грн. А це значна частина представників малого бізнесу. Тих, хто має використовувати реєстратори розрахункових операцій, держава не зобов’язуватиме купувати класичні касові апарати: суб'єкти господарювання можуть безкоштовно користуватися новітніми програмними РРО.

"За наступні 6 місяців ми плануємо прийняти нормативну базу і провести всі необхідні тестування для того, щоб зробити перехідний період для бізнесу комфортним. Доступ до цього сервісу буде абсолютно відкритим. Поруч з безкоштовним програмним забезпеченням, яке надаватиме ДПС, компанії, матимуть можливість розробити власне програмне забезпечення, яким користуватиметься бізнес", — заявив Верланов.

У свою чергу, представники бізнес-середовища висловили готовність надати конкретні пропозиції щодо впровадження РРО.

Нагадаємо:

бізнес Сергій Верланов РРО