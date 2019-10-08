Україна отримає 120 млн євро на розвиток малого і середнього бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з Європейським Союзом відкривають нову програму фінансування малого і середнього бізнесу в Україні обсягом 120 млн євро.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

За даними ЄБРР, кошти обсягом 70 млн євро в місцевій валюті будуть доступні через банки-партнери: "Райффайзен Банк Аваль", "ПроКредит Банк»" і "ОТП Банк".

Також програма отримає фінансовий грант Євросоюзу в рамках програми EU4Business.

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