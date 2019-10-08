Україна отримає 120 млн євро на розвиток малого і середнього бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з Європейським Союзом відкривають нову програму фінансування малого і середнього бізнесу в Україні обсягом 120 млн євро.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.
За даними ЄБРР, кошти обсягом 70 млн євро в місцевій валюті будуть доступні через банки-партнери: "Райффайзен Банк Аваль", "ПроКредит Банк»" і "ОТП Банк".
Також програма отримає фінансовий грант Євросоюзу в рамках програми EU4Business.
Нагадаємо:
- У березні 2019 року ЄБРР спільно з Євросоюзом запустили кредитну лінію на загальну суму до 60 млн євро для підтримки розвитку малих і середніх підприємств в Україні.
- У вересні 2019 року в ЄБРР заявили про намір виділити додатково 200 млн євро на фінансування проєктів з відновлювальної енергетики, що реалізуються в Україні.
- Президент Володимир Зеленський очікує, що в наступні два-три роки ЄБРР збільшить обсяг інвестицій в Україну до більш ніж 1 млрд євро на рік.