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08
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Україна отримає 120 млн євро на розвиток малого і середнього бізнесу

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з Європейським Союзом відкривають нову програму фінансування малого і середнього бізнесу в Україні обсягом 120 млн євро.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

За даними ЄБРР, кошти обсягом 70 млн євро в місцевій валюті будуть доступні через банки-партнери: "Райффайзен Банк Аваль", "ПроКредит Банк»" і "ОТП Банк".

Також програма отримає фінансовий грант Євросоюзу в рамках програми EU4Business.

Нагадаємо:

  • У березні 2019 року ЄБРР спільно з Євросоюзом запустили кредитну лінію на загальну суму до 60 млн євро для підтримки розвитку малих і середніх підприємств в Україні.
  • У вересні 2019 року в ЄБРР заявили про намір виділити додатково 200 млн євро на фінансування проєктів з відновлювальної енергетики, що реалізуються в Україні.
  • Президент Володимир Зеленський очікує, що в наступні два-три роки ЄБРР збільшить обсяг інвестицій в Україну до більш ніж 1 млрд євро на рік.
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