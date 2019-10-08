В Україні запустили сервіс, що інформує про зміни в держкомпаніях

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що в країні налічується 3654 державних підприємства. "Новий сервіс зробить нашу державу прозорішою. Тепер кожен громадянин / журналіст / активіст може почати моніторити зміни, які відбуваються з усіма цими компаніями — зміна власників, керівництва, зміни в податковому статусі, судові справи тощо", — написав він.



Щоб перевірити держкомпанію потрібно відкрити OpenDataBot в Telegram, Viber або Facebook і написати "Державні компанії". "При зміні вам у месенджер буде надсилатися повідомлення", — пояснив Дубілет.

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