В Україні запустили сервіс, що інформує про зміни в держкомпаніях

Платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot запустила сервіс для моніторингу державних компаній.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
Він зазначив, що в країні налічується 3654 державних підприємства. "Новий сервіс зробить нашу державу прозорішою. Тепер кожен громадянин / журналіст / активіст може почати моніторити зміни, які відбуваються з усіма цими компаніями — зміна власників, керівництва, зміни в податковому статусі, судові справи тощо", — написав він.
Щоб перевірити держкомпанію потрібно відкрити OpenDataBot в Telegram, Viber або Facebook і написати "Державні компанії". "При зміні вам у месенджер буде надсилатися повідомлення", — пояснив Дубілет.
Нагадаємо:
- На початку міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив про запуск двох сервісів, які дозволять бізнесменам миттєво дізнатися про перехід їхнього майна в інші руки, а також надсилати скарги в Антирейдерську комісію в онлайн-режимі.
- Верховна Рада України 2 жовтня скасувала закон з переліком об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент розблокував процес великої приватизації державного майна.
- Президент Володимир Зеленський доручив провести перший конкурс великої приватизації в Україні до 1 квітня 2020 року.