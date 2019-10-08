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08
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Спочатку реформи — потім ФОПи. Гончаруку дали кілька порад від бізнесу

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Бізнесмени радять прем`єр-міністру України Олексію Гончаруку зосередитися на впровадженні кількох важливих реформ, а вже потім братися за ФОПи.

Про це у Facebook повідомив голова ради директорів групи компаній "Ефективні інвестиції", співінвестор БІЗНЕС 100 Ігор Ліскі за результами зустрічі очільника уряду з бізнес-спільнотою 4 жовтня, інформує БІЗНЕС.

Він зауважив, що на зустрічі обговорювалось багато важливих питань, починаючи з боротьби з контрабандою і закінчуючи конкретними проблемами іноземних компаній.

Проте Ліскі порадив прем'єрові "тримати фокус" на наступних питаннях:

- проведення якісної і швидкої земельної реформи. Це дозволить швидко залучити інвестиції в Україну (мінімум 20 млрд $);
- швидка і прозора приватизація;
- нульова декларація або амністія капіталу. "Нам конче потрібна точка відліку для прозорої податкової реформи...також допоможе залучити до 5 млрд $", — вважає бізнесмен.
- зниження відсоткової ставки для відчизняних підприємств (бо конкурувати в світі з вартістю капіталу 22-23 % просто неможливо).

"І тільки потім чіпати самих маленьких — ФОПів", — резюмував Ліскі.

 

Нагадаємо, 4 жовтня прем`єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустрічі з представниками бізнесу. Зокрема, очільник уряду пообіцяв мінімізувати тиск силових органів на бізнесменів, закликав підприємців брати участь у конкурсах на посади в державних органах влади.

бізнес Олексій Гончарук Ігор Ліскі