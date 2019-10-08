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08
Вт., жовт.
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Volvo і Geely створять компанію, яка розроблятиме двигуни

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Нова фірма розроблятиме двигуни і силові агрегати, а також вироблятиме їх для марок Geely Auto, Proton, Lotus, LEVC і Lynk & Co.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

За словами гендиректора Volvo Cars Хокана Самуельссона, компанія буде поставляти 2 млн дизельних і бензинових двигунів на рік у порівнянні з 600 000, які Volvo виробляє сьогодні. 

Нове підприємство також зможе поставляти двигуни й іншим автовиробникам, які будуть зацікавлені в покупці моторів для своїх моделей. Злиття планується завершити в 2020 році.

Сама Volvo зосередиться на розвитку електричних силових установок. Створення незалежного постачальника дозволить компанії скоротити витрати при виробництві електродвигунів, розповів Самуельсон.

Нагадаємо, BMW і Daimler взялися за спільну розробку безпілотних авто.

 

 

Geely Volvo двигуни