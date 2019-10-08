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Зеленський доручив уряду спростити торгівлю з окупованим Донбасом

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив розглянути питання спрощення переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях

Про це йдеться в указі президента України №738/2019, інформує БІЗНЕС.

"Кабінету міністрів невідкладно вжити заходів щодо: опрацювання питання про спрощення в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій”, – зазначається в документі.

Президент також доручив уряду виконати ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування державного значення H-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк (на ділянці Старобільськ – Щастя) і Т1306 Сєвєродонецьк – Новоайдар.

Нагадаємо, 20 червня під час зустрічі з бізнесом Зеленський запропонував українському бізнесу взяти участь у масштабному проекті з відновлення Донбасу, вартість якого, за попередніми підрахунками, складає 300 млрд грн.

 

Володимир Зеленський Донбас торгівля