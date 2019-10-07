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08
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Світовий зернотрейдер закриває офіс в Україні

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Компанія Engelhart Commodities Trading Partners (ЕСТР), яка займається трейдингом зернових та олійними культур, планує закрити офіси в Україні та Росії, щоб зосередитися на ринках Бразилії та Азії.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на AgroTimes.

Уточнюється, що компанія закриє офіс в Києві і Краснодарі, а женевський офіс зосередиться на ринках призначення, торгівлі фрахтом і ф’ючерсами.

Вихід з Росії й України в ЕСТР називають стратегічним кроком, а не як питання, пов’язане з продуктивністю. Це відбулося всього через кілька тижнів після закриття офісу компанії в Буенос-Айресі.

Довідка: ECTP – глобальний диверсифікований постачальник торгових і клієнтських рішень у сфері товарів, що охоплюють широкий спектр сільськогосподарських, промислових і енергетичних продуктів. Компанія була створена в 2013 році, базується у Лондоні. За час свого існування ECTP відкрила 34 офіси в 18 країнах, вони присутні у всіх ключових світових товарних центрах.

зернотрейдери Engelhart Commodities Trading Partners