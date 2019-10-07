Інформацію стосовно участі "Фармака" у кримінальному провадженні у Республіці Молдова спростовано

Нещодавно низка недобросовісних українських ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що начебто компанія "Фармак" стала фігурантом у кримінальному провадженні на території Республіки Молдова. Національний антикорупційний центр Молдови спростував ці дані.

"Стосовно виробника ПАТ "Фармак" не було відкрито кримінального провадження у зв'язку з публічними торгами №180358 від 30.11.2018 року стосовно придбання аналогів інсуліну з метою реалізації Національної програми профілактики та лікування цукрового діабету на 2019 рік у Республіці Молдова", — йдеться в офіційному повідомленні Національного антикорупційного центру Республіки Молдова.

"Фармак" звертається до всіх ЗМІ, що поширювали недостовірну інформацію про участь компанії у кримінальному провадженні, спростувати дану інформацію, як недостовірну та таку, що завдає шкоди діловій репутації компанії, а також запрошує завжди звертатися до компанії за офіційними коментарями для перевірки будь-якої інформації "Фармак" перед її поширенням.