МХП заявляє про крадіжку 80 тонн олії на залізниці

ТОВ "Катеринопільський елеватор" групи МХП і ПАТ "Сумський завод продтоварів" звернулися до правоохоронних органів із заявою прозникнення більш ніж 80 тонн соняшникової олії при транспортуванні залізницею.

Про це йдеться у пресрелізі агрохолдингу, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що соняшникова олія перевозилася в цистернах. "Катеринопільський елеватор" відправив 11 цистерн загальною вагою понад 696 тонн, 39 з яких зникло. Партія виїхала зі станції Звенигородка (Черкаська область) у напрямку станції Жовтнева, на термінал ТОВ МП "Термінал Укрхарчозбутсировина".

"Сумський завод продтоварів" відправив чотири цистерни загальною вагою приблизно 240 тонн, зникло 44,3 тонни. Вантаж виїхав зі станції Баси (Сумська область) в аналогічному напрямку.

Факт зникнення частини вантажу виявили відправники 17 та 19 вересня 2019 року, після чого було подано заяву до правоохоронних органів. Всього зникло шість цистерн, в яких було більше ніж 80 тонн соняшникової олії. Орієнтовна вартість зниклого вантажу становить 1,5 млн грн.

"Аграрії наголошують, що факти зникнення вантажу під час транспортування "Укрзалізницею" не є поодинокими, проте вперше зафіксовано втрати в таких великих обсягах", — зазначили в МХП.

Нагадаємо, 30 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук звинуватив керівництво "Укрзалізниці" у корумпованості. Він попередив, що у наступні три місяці мінімум половина керівного складу УЗ буде замінена.