Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

Чи гарантує ступінь МВА шлях до…

Анастасія Мутас

Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

"Червона лінія" для ринку нерухомості –…

Владислав Кононов

Курс гривні. Аномалія закінчилася, сезонне падіння…

Сергій Фурса

Чому власникам малого бізнесу потрібно постійно…

Олена Еро

По кому дзвенить намисто Штайнмаєра

Володимир Полевий

2020: фінансова криза або нові можливості?

Юрій Пивоваров

"Викривачі корупції": переваги та недоліки законодавчого…

Андрій Помазанов

08
Вт., жовт.
18 Нові матеріали

Названо області з найвищою вартістю оренди сільгоспземлі

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Найвища орендна плата за користування земельними ділянками встановлена у Полтавській, Львівській, Чернігівській, Сумській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на дані Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"Найвища плата за користування земельними ділянками встановлена у Полтавській (44,14% від нормативно грошової оцінки (НГО), Львівській (33,63% від НГО), Чернігівській (31,26% від НГО), Сумській (31,02% від НГО), Івано-Франківській (30,42% від НГО) областях", — зазначили у Держгеокадастрі.

У відомстві також повідомили, що за останні 9 місяців зросли надходження до місцевих бюджетів від продажу прав оренди на земельні ділянки у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Окрім цього, найбільшою площею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, переданих в оренду, відзначилися Одещина (5,6 га), Волинь (3,5 га), Миколаївщина (3,1 га).

"За результатами земельних торгів, проведених територіальними органами Держгеокадастру, за 9 місяців 2019 року розмір річної орендної плати збільшився на 7,6 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2018 року. У 2019 році цей показник становить 153,4 млн грн, тоді як у 2018 році – 145,8 млн гривень", — додали у Держгеокадастрі.

Читайте також: Чому аграрії не вірять у пріоритетне право викупу землі?

Водночас за січень-вересень цього року площа переданих в оренду на аукціонах земель зменшилася на 5,1 тис. га: — з 46,1 тис. га за 9 місяців 2018 року до 41 тис. га у 2019 році. Також порівняно з минулим роком зросла середня вартість орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що тепер становить 3,74 тис. грн, тоді як цей показник у 2018 році становив 3,16 тис. грн.

Нагадаємо:

 

 

земля Держгеокадастр оренда землі