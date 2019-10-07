Названо області з найвищою вартістю оренди сільгоспземлі

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на дані Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"Найвища плата за користування земельними ділянками встановлена у Полтавській (44,14% від нормативно грошової оцінки (НГО), Львівській (33,63% від НГО), Чернігівській (31,26% від НГО), Сумській (31,02% від НГО), Івано-Франківській (30,42% від НГО) областях", — зазначили у Держгеокадастрі.

У відомстві також повідомили, що за останні 9 місяців зросли надходження до місцевих бюджетів від продажу прав оренди на земельні ділянки у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Окрім цього, найбільшою площею земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, переданих в оренду, відзначилися Одещина (5,6 га), Волинь (3,5 га), Миколаївщина (3,1 га).

"За результатами земельних торгів, проведених територіальними органами Держгеокадастру, за 9 місяців 2019 року розмір річної орендної плати збільшився на 7,6 млн грн порівняно з аналогічним періодом 2018 року. У 2019 році цей показник становить 153,4 млн грн, тоді як у 2018 році – 145,8 млн гривень", — додали у Держгеокадастрі.

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Водночас за січень-вересень цього року площа переданих в оренду на аукціонах земель зменшилася на 5,1 тис. га: — з 46,1 тис. га за 9 місяців 2018 року до 41 тис. га у 2019 році. Також порівняно з минулим роком зросла середня вартість орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що тепер становить 3,74 тис. грн, тоді як цей показник у 2018 році становив 3,16 тис. грн.

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