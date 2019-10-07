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08
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Проєкти концесії українських вокзалів аналізуватиме Світовий банк

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Світовий банк та Global Innovation Fund попередньо погодилися на проведення аналізу концесійних проєктів на українській залізниці.

Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Є попередня згода від GIF [Global Innovation Fund] та Світового банку щодо проведення аналізу концесій залізничних вокзалів та мало діяльних станцій", — написала Клітіна.

Зазначимо, що в Україні питання концесії залізничних вокзалів підіймалося ще за часів попереднього Кабінету міністрів. Першим вокзалом, який планували передати в управління приватним компаніям, мав стати Київський центральний вокзал.

Нагадаємо:

Світовий банк Концесія вокзали