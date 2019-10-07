Проєкти концесії українських вокзалів аналізуватиме Світовий банк

Світовий банк та Global Innovation Fund попередньо погодилися на проведення аналізу концесійних проєктів на українській залізниці.

Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Є попередня згода від GIF [Global Innovation Fund] та Світового банку щодо проведення аналізу концесій залізничних вокзалів та мало діяльних станцій", — написала Клітіна.

Зазначимо, що в Україні питання концесії залізничних вокзалів підіймалося ще за часів попереднього Кабінету міністрів. Першим вокзалом, який планували передати в управління приватним компаніям, мав стати Київський центральний вокзал.

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