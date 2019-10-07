У Раді пропонують закривати сплячі ФОПи без штрафів за несплату ЄСВ

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонує на місяць скасувати штрафи за несплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізосіб-підприємців (ФОП) і самозайнятих осіб, які не сплачували податки за періоди без доходів.
Законопроєкт №2190 був зареєстрований 30 вересня, інформує БІЗНЕС.
У документі вказується, що в Україні значна кількість самозайнятих осіб та фізичних осіб-підприємців, які не отримують доходу і фактично не працювали, досі не ініціювали припинення підприємницької діяльності чи зняття з обліку, а тому їм нараховуються штрафні санкції та пеня за несплату ЄСВ.
Тому автор законопроєкту пропонує надати ФОПам на загальній системі оподаткування та самозайнятим особам 30 днів з моменту вступу в дію цього документу для припинення підприємницької діяльності чи зняття з обліку без застосування до них штрафів.
Додамо, що 4 жовтня у парламенті був зареєстрований альтернативний законопроєкт №2190-1, ініційований групою народних депутатів. Проте текст документу наразі відсутній.
Нагадаємо:
- З 1 січня 2017 року ФОП і самозайняті особи, які не одержують дохід від підприємницької діяльності, зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок на рівні мінімального страхового внеску за місяць (в 2019 році — 918,06 грн щомісячно).
- У травні 2019 року Данило Гетманцев заявив про намір розробити законопроєкт щодо звільнення непрацюючих ФОП від сплати ЄСВ.
- 1 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду. Однак він пригрозив великому та середньому бізнесу, який відкриває велику кількість ФОПів, щоб платити менше податків.
- Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував збільшити ліміт для третьої групи платників податків.
- 4 жовтня у Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання "За ФОП", до якого увійшли представники всіх фракцій і груп.