У Раді пропонують закривати сплячі ФОПи без штрафів за несплату ЄСВ

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонує на місяць скасувати штрафи за несплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізосіб-підприємців (ФОП) і самозайнятих осіб, які не сплачували податки за періоди без доходів.

Законопроєкт №2190 був зареєстрований 30 вересня, інформує БІЗНЕС.

У документі вказується, що в Україні значна кількість самозайнятих осіб та фізичних осіб-підприємців, які не отримують доходу і фактично не працювали, досі не ініціювали припинення підприємницької діяльності чи зняття з обліку, а тому їм нараховуються штрафні санкції та пеня за несплату ЄСВ.

Тому автор законопроєкту пропонує надати ФОПам на загальній системі оподаткування та самозайнятим особам 30 днів з моменту вступу в дію цього документу для припинення підприємницької діяльності чи зняття з обліку без застосування до них штрафів.

Додамо, що 4 жовтня у парламенті був зареєстрований альтернативний законопроєкт №2190-1, ініційований групою народних депутатів. Проте текст документу наразі відсутній.

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