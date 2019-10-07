На Харківщині створять перший в Україні агротехнопарк

У Харківській області планують реалізувати перший пілотний проєкт зі створення агротехнопарку "AGROPORT Схід".

Про це БІЗНЕСу повідомили у компанії EVON Development, яка 4 жовтня підписала меморандум з компанією AGROPORT.

Документ передбачає спільний розвиток мережі агротехнопарків по всій території України. А базовим об'єктом повинен стати агротехнопарк в Харківському регіоні.

Агротехнопарк "AGROPORT Схід" планується розташувати у смт Коротич на площі 2000 га. Орієнтовний обсяг інвестицій — $50-200 млн.

За даними EVON Development, суть проєкту полягає в сприянні розвитку бізнесу для учасників, що працюють в галузі машинобудування, точного землеробства, робототехніки, технологій альтернативної енергії, електротехніки, телекомунікацій, ІТ-обладнання та інших галузях агропрому та напрямках із супроводу агробізнесу (в т.ч. стартапів). "До того ж він сприятиме залученню нових операторів ринку агровиробників, забезпечить самозайнятість сільского населення — надасть понад 5000 нових робочих місць з високою доданою вартістю", — повідомили в компанії.

Читайте також:

Україна – аутсайдер за кількістю індустріальних парків. Названо головні причини (ІНФОГРАФІКА)

Інноваційні парки: досвід України та світу

У Харківській ОДА, яка виступає ініціатором пілотного проєкту, очікують, що це стимулюватиме інновації в АПК України та створить інноваційну екосистему на Сході країни (в тому числі на Донбасі) з центром в Харківській області.

Наразі вже розроблена концепція майбутнього агротехнопарку, проведені консультації з профільними стейкхолдерами на регіональному та національному рівнях та розробляється документація для розвитку інфраструктури.

Цей проєкт буде презентований в рамках масштабного Національного інвестиційного форуму, який відбудеться 29 жовтня у Маріуполі.

Нагадаємо:

.