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На Харківщині створять перший в Україні агротехнопарк

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У Харківській області планують реалізувати перший пілотний проєкт зі створення агротехнопарку "AGROPORT Схід".

Про це БІЗНЕСу повідомили у компанії EVON Development, яка 4 жовтня підписала меморандум з компанією AGROPORT.

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Документ передбачає спільний розвиток мережі агротехнопарків по всій території України. А базовим об'єктом повинен стати агротехнопарк в Харківському регіоні. 

Агротехнопарк "AGROPORT Схід" планується розташувати у смт Коротич на площі 2000 га. Орієнтовний обсяг інвестицій — $50-200 млн.

За даними EVON Development, суть проєкту полягає в сприянні розвитку бізнесу для учасників, що працюють в галузі машинобудування, точного землеробства, робототехніки, технологій альтернативної енергії, електротехніки, телекомунікацій, ІТ-обладнання та інших галузях агропрому та напрямках із супроводу агробізнесу (в т.ч. стартапів). "До того ж він сприятиме залученню нових операторів ринку агровиробників, забезпечить самозайнятість сільского населення — надасть понад 5000 нових робочих місць з високою доданою вартістю", — повідомили в компанії.

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Інноваційні парки: досвід України та світу

У Харківській ОДА, яка виступає ініціатором пілотного проєкту, очікують, що це стимулюватиме інновації в АПК України та створить інноваційну екосистему на Сході країни (в тому числі на Донбасі) з центром в Харківській області. 

Наразі вже розроблена концепція майбутнього агротехнопарку, проведені консультації з профільними стейкхолдерами на регіональному та національному рівнях та розробляється документація для розвитку інфраструктури.

Цей проєкт буде презентований в рамках масштабного Національного інвестиційного форуму, який відбудеться 29 жовтня у Маріуполі.

Нагадаємо:

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агроехнопарк Харків AGROPORT Схід