Щорічно в Україну заїжджає контрабанди на $10 млрд – ЄБА

Про це повідомила менеджер комітету побутової електротехніки Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Вікторія Куликова, посилаючись на дані дослідження Ukraine Economic Outlook, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.

За її словами, з цього обсягу побутова техніка і електроніка складає більше 20%. "Тобто дійсно дуже багато", – зауважила Куликова.

Читайте також: Прибуткова і безпечна контрабанда

За оцінками комітету побутової електротехніки ЄБА, в деяких категоріях товарів приблизно 50-70% всього обладнання на території України було завезено і продається нелегально.

Нагадаємо, за даними Європейської Бізнес Асоціації, минулого року обсяг фальсифікованих або нелегально ввезених в Україну алкогольних напоїв склав 60% (приблизно $400 млн), кави – 40% (приблизно $25 млн), агрохімічної продукції – 25% (приблизно $200 млн), побутової техніки та електроніки по окремим категоріям від 50 до 70% ($300-400 млн).