Щорічно в Україну заїжджає контрабанди на $10 млрд – ЄБА

Щороку в Україну ввозиться нелегальних товарів на суму понад 10 млрд доларів.
Про це повідомила менеджер комітету побутової електротехніки Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Вікторія Куликова, посилаючись на дані дослідження Ukraine Economic Outlook, інформує БІЗНЕС із посиланням на УНІАН.
За її словами, з цього обсягу побутова техніка і електроніка складає більше 20%. "Тобто дійсно дуже багато", – зауважила Куликова.
Читайте також: Прибуткова і безпечна контрабанда
За оцінками комітету побутової електротехніки ЄБА, в деяких категоріях товарів приблизно 50-70% всього обладнання на території України було завезено і продається нелегально.
Нагадаємо, за даними Європейської Бізнес Асоціації, минулого року обсяг фальсифікованих або нелегально ввезених в Україну алкогольних напоїв склав 60% (приблизно $400 млн), кави – 40% (приблизно $25 млн), агрохімічної продукції – 25% (приблизно $200 млн), побутової техніки та електроніки по окремим категоріям від 50 до 70% ($300-400 млн).