Головний митник України назвав найпопулярніші скарги бізнесменів

Рада бізнес-омбудсмена України за рік отримала 75 скарг від представників бізнесу на роботу митниці.

Про це у Facebook повідомив голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.

За його даними, переважно підприємці скаржаться на терміни митних процедур. "На митницю відносно небагато скарг – 75 за рік, але це відносно, а не в абсолютному вимірюванні. Здебільшого, скаржаться на терміни, вартість, складність повернення переплат, невиконання митницею судових рішень", – написав Нефьодов.

Він закликав бізнес повідомляти Раді бізнес-омбудсмена про правопорушення. "Якщо є скарги на роботу нової митниці, пишіть їм [Раді бізнес-омбудсмена] теж. Будемо реагувати на всі повідомлення", – додав глава Митної служби.

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