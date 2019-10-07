Федерація роботодавців України закликає доопрацювати закон про Бюро фінрозслідувань

Федерація роботодавців України (ФРУ) закликає голову парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева та авторів законопроєкту №1208-2 про Бюро фінансових розслідувань суттєво відкоригувати документ.

Про це йдеться у заяві ФРУ, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що цей документ передбачає ліквідацію вкрай неефективних податкової міліції та профільних підрозділів в інших правоохоронних органах та створення єдиного органу, який мав би забезпечити комплексну протидію економічним та фінансовим злочинам. "Така ціль цілком відповідає відповідному пріоритету ФРУ, в якому наголос зроблено на те, що створення Бюро фінансових розслідувань має супроводжуватись радикальним скороченням поліцейсько-силових функцій та підвищенням аналітичної складової", – повідомили у Федерації.

Проте, на думку фахівців, цей законопроєкт потребує внесення суттєвих коректив. Роботодавці не можуть погодитись із цілою низкою запропонованих змін, у тому числі до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (ККУ, КПКУ), а також Кодексу України про адміністративні правопорушення (КоУАП), які можуть стати інструментом додаткового тиску на бізнес, який й без того потерпає від у багатьох випадках безпідставних втручань з боку силових структур.

У ФРУ також додали, що законопроєкт №1208-2 не містить прямої норми щодо передачі із профільних підрозділів правоохоронних органів до БФР справ, пов'язаних з кримінальними правопорушеннями в сфері публічних фінансів. Це може призвести до того, що бізнес опиниться під тиском одразу декількох правоохоронних органів.

Роботодавці вважають це принциповим моментом, який може звести нанівець усі спроби реформування правоохоронних структур, тому наполягають на включення такої норми під час підготовки документа до другого читання.

У ФРУ наголошують, що будуть використовувати усі законні можливості, аби не допустити створення поліцейсько-силового органу з максимально розгалуженими правами та більш широкими повноваженнями співробітників.

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