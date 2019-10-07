У США вже третій тиждень страйкують працівники General Motors (ФОТО)

Майже 50 тисяч робітників компанії General Motors (GM) вимагають кращої заробітної платні та умов праці.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Голос Америки" і Reuters.

Під час фінансової кризи 2008-2009 років General Motors оголосила себе банкрутом і працівникам суттєво врізали заробітні плати та пільги. За словами співробітників, сьогодні компанія знову отримує мільярдні прибутки, тому вони вимагають збільшення виплат. "Вони стають все багатшими і багатшими, а нам не повернули навіть те, що ми віддали, аби компанія встояла", – говорить працівник General Motors, учасник протесту Френк Лі.

Однак у компанії заперечують мільйонні прибутки і кажуть, що продажі навпаки падають через сповільнення глобальної економіки. І взагалі автопром планує перехід на широмасштабне виробництво електромобілів, що потребуватиме додаткових інвестицій.

Також серед робітників General Motors ширяться чутки, що автовиробник планує закрити у США 4 заводи. Натомість у Мексиці, де оплата праці дешевша, потужності нарощуються.

GM та профспілка United Auto Workers (UAW), яка представляє права робітників, провели переговори 6 жовтня, однак вони лише погіршили ситуацію. "General Motors зробив пропозицію профспілці, яка, по суті, повторила пропозицію, яку раніше UAW вже відхиляв", – сказав віце-президент профспілки Террі Діттес. Він наголосив, що компанія продемонструвала небажання справедливо компенсувати виплати своїм працівникам.

Водночас у GM заявили про готовність вести переговори цілодобово, щоб досягти угоди.

Наразі компанія через страйк зазнає мільйонних збитків. Зазначається, що це найбільший страйк проти автовиробника в США за останні 50 років.

Нагадаємо, співробітники General Motors оголосили страйк ще 15 вересня. У результаті акції протесту була зупинена робота 33-х заводів компанії та 22-х підприємств з розподілу запчастин в десяти штатах США. Це перша настільки масштабна акція з моменту дводенного пікету профспілки у 2007 році.