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08
Вт., жовт.
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У США вже третій тиждень страйкують працівники General Motors (ФОТО)

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Майже 50 тисяч робітників компанії General Motors (GM) вимагають кращої заробітної платні та умов праці.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Голос Америки" і Reuters.

Під час фінансової кризи 2008-2009 років General Motors оголосила себе банкрутом і працівникам суттєво врізали заробітні плати та пільги. За словами співробітників, сьогодні компанія знову отримує мільярдні прибутки, тому вони вимагають збільшення виплат. "Вони стають все багатшими і багатшими, а нам не повернули навіть те, що ми віддали, аби компанія встояла", – говорить працівник General Motors, учасник протесту Френк Лі.

Однак у компанії заперечують мільйонні прибутки і кажуть, що продажі навпаки падають через сповільнення глобальної економіки. І взагалі автопром планує перехід на широмасштабне виробництво електромобілів, що потребуватиме додаткових інвестицій.

Також серед робітників General Motors ширяться чутки, що автовиробник планує закрити у США 4 заводи. Натомість у Мексиці, де оплата праці дешевша, потужності нарощуються.

GM та профспілка United Auto Workers (UAW), яка представляє права робітників, провели переговори 6 жовтня, однак вони лише погіршили ситуацію. "General Motors зробив пропозицію профспілці, яка, по суті, повторила пропозицію, яку раніше UAW вже відхиляв", – сказав віце-президент профспілки Террі Діттес. Він наголосив, що компанія продемонструвала небажання справедливо компенсувати виплати своїм працівникам.

Водночас у GM заявили про готовність вести переговори цілодобово, щоб досягти угоди.

Наразі компанія через страйк зазнає мільйонних збитків. Зазначається, що це найбільший страйк проти автовиробника в США за останні 50 років.

Нагадаємо, співробітники General Motors оголосили страйк ще 15 вересня. У результаті акції протесту була зупинена робота 33-х заводів компанії та 22-х підприємств з розподілу запчастин в десяти штатах США. Це перша настільки масштабна акція з моменту дводенного пікету профспілки у 2007 році.

 

США страйк General Motors