З початку року в "зелену" енергетику України інвестували понад 2 млрд євро

За 9 місяців поточного року у більш ніж 2500 МВт нових потужностей відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в Україні було інвестовано понад 2 млрд євро.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державного агентства з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Савчук, інформує БІЗНЕС.

За його даними, зокрема, за цей період встановлено нові сонячні електростанції потужністю 2000 МВт, вітрові – більш ніж 2500 МВт нових потужностей понад 400 МВт, біогазові установки – 24 МВт, об'єкти малої гідроенергетики – 13 МВт, об'єкти на біомасі – 4 МВт.

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Савчук також повідомив, що домогосподарства України за півроку встановили 120 МВт потужностей, які виробляють електрику з енергії сонця. "Завдяки зазначеним новим об'єктам, загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла у два рази лише за 9 місяців: з близько 2300 МВт станом на кінець 2018 до близько 5000 МВт станом на 01.10.2019 року", – констатує очільник відомства.

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