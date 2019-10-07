Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

Чи гарантує ступінь МВА шлях до…

Анастасія Мутас

Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

"Червона лінія" для ринку нерухомості –…

Владислав Кононов

Курс гривні. Аномалія закінчилася, сезонне падіння…

Сергій Фурса

Чому власникам малого бізнесу потрібно постійно…

Олена Еро

По кому дзвенить намисто Штайнмаєра

Володимир Полевий

2020: фінансова криза або нові можливості?

Юрій Пивоваров

"Викривачі корупції": переваги та недоліки законодавчого…

Андрій Помазанов

08
Вт., жовт.
18 Нові матеріали

З початку року в "зелену" енергетику України інвестували понад 2 млрд євро

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

За 9 місяців поточного року у більш ніж 2500 МВт нових потужностей відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в Україні було інвестовано понад 2 млрд євро.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державного агентства з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Савчук, інформує БІЗНЕС.

За його даними, зокрема, за цей період встановлено нові сонячні електростанції потужністю 2000 МВт, вітрові – більш ніж 2500 МВт нових потужностей понад 400 МВт, біогазові установки – 24 МВт, об'єкти малої гідроенергетики – 13 МВт, об'єкти на біомасі – 4 МВт.

Читайте також: 

Сонячні фінанси

Монополія на сонце

Савчук також повідомив, що домогосподарства України за півроку встановили 120 МВт потужностей, які виробляють електрику з енергії сонця. "Завдяки зазначеним новим об'єктам, загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла у два рази лише за 9 місяців: з близько 2300 МВт станом на кінець 2018 до близько 5000 МВт станом на 01.10.2019 року", – констатує очільник відомства.

Нагадаємо:

  • За даними Держенергоефективності, з 2014 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.
  • У вересні 2019 року в ЄБРР повідомили про намір виділити додатково 200 млн євро на фінансування проєктів з відновлювальної енергетики, що реалізуються в Україні.
  • Загальна потужність електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах в Україні наразі складає 3,63 гігавата, з яких 2,6 — сонячні електростанції.
інвестиції зелена енергетика Держнергоефективності