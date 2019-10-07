З початку року в "зелену" енергетику України інвестували понад 2 млрд євро

За 9 місяців поточного року у більш ніж 2500 МВт нових потужностей відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в Україні було інвестовано понад 2 млрд євро.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державного агентства з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Савчук, інформує БІЗНЕС.
За його даними, зокрема, за цей період встановлено нові сонячні електростанції потужністю 2000 МВт, вітрові – більш ніж 2500 МВт нових потужностей понад 400 МВт, біогазові установки – 24 МВт, об'єкти малої гідроенергетики – 13 МВт, об'єкти на біомасі – 4 МВт.
Читайте також:
Савчук також повідомив, що домогосподарства України за півроку встановили 120 МВт потужностей, які виробляють електрику з енергії сонця. "Завдяки зазначеним новим об'єктам, загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла у два рази лише за 9 місяців: з близько 2300 МВт станом на кінець 2018 до близько 5000 МВт станом на 01.10.2019 року", – констатує очільник відомства.
Нагадаємо:
- За даними Держенергоефективності, з 2014 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.
- У вересні 2019 року в ЄБРР повідомили про намір виділити додатково 200 млн євро на фінансування проєктів з відновлювальної енергетики, що реалізуються в Україні.
- Загальна потужність електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах в Україні наразі складає 3,63 гігавата, з яких 2,6 — сонячні електростанції.