Підприємці вийшли на протести проти "фіскального геноциду" (ОНОВЛЕНО)

Українські підприємці сьогодні, 7 жовтня, влаштували акції протесту в низці регіонів країни проти законопроєктів №№ 1053-1 та 1073 , які нищать спрощену систему оподаткування.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Комітету підприємців України (КПУ).

У Комітеті, який є організатором протестів, наголошують, що ці законопроєкти "руйнують малий бізнес та суперечать обіцяному президентом курсу на економічну лібералізацію" та вимагають накласти вето на ці "каральні закони".

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Всеукраїнська акція протесту відбувається в наступних містах:

Житомир — акція 7 жовтня об 11:00 на площі Корольова, біля кінотеатру Жовтень;

Дніпро — акція 7 жовтня об 11:00 проспект Поля, 1-2;

Запоріжжя — акція 7 жовтня о 10:00 зупинка "Площа Фестивальна", біля ОДА;

Кропивницький — акція 7 жовтня об 11:00, вул. Героїв Майдану, 1, біля ОДА;

Львів — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Володимира Винниченка, 18, біля ОДА;

Червоноград, Львівська область — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Сокальська, 5, Червоноградській ринок;

Миколаїв — акція 7 жовтня об 11.00 вулиця Адміральська, 22, біля ОДА;

Одеса — акція 7 жовтня о 10:00 проспект Шевченко, 4, біля ОДА;

Путівль, Сумська область — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Першотравнева, біля РДА;

Хмельницький — акція 7 жовтня об 11:00, майдан Незалежності, 1, біля ОДА;

Черкаси — акція 7 жовтня о 9:00 бульвар Шеченко, 185, біля ОДА;

Чернігів — акція 7 жовтня об 11:00 на Алеї Героїв біля Зеленої сцени,

Ніжин, Чернігівська область — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Московська, 1, ринок Центральний;

Прилуки, Чернігівська область — акція 7 жовтня об 11:00 на площі біля памятника Т.Шевченко.

Дата протесту в Києві поки узгоджується.

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