Підприємці вийшли на протести проти "фіскального геноциду" (ОНОВЛЕНО)

Українські підприємці сьогодні, 7 жовтня, влаштували акції протесту в низці регіонів країни проти законопроєктів №№1053-1 та 1073, які нищать спрощену систему оподаткування.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Комітету підприємців України (КПУ).
У Комітеті, який є організатором протестів, наголошують, що ці законопроєкти "руйнують малий бізнес та суперечать обіцяному президентом курсу на економічну лібералізацію" та вимагають накласти вето на ці "каральні закони".
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Всеукраїнська акція протесту відбувається в наступних містах:
Житомир — акція 7 жовтня об 11:00 на площі Корольова, біля кінотеатру Жовтень;
Дніпро — акція 7 жовтня об 11:00 проспект Поля, 1-2;
Запоріжжя — акція 7 жовтня о 10:00 зупинка "Площа Фестивальна", біля ОДА;
Кропивницький — акція 7 жовтня об 11:00, вул. Героїв Майдану, 1, біля ОДА;
Львів — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Володимира Винниченка, 18, біля ОДА;
Червоноград, Львівська область — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Сокальська, 5, Червоноградській ринок;
Миколаїв — акція 7 жовтня об 11.00 вулиця Адміральська, 22, біля ОДА;
Одеса — акція 7 жовтня о 10:00 проспект Шевченко, 4, біля ОДА;
Путівль, Сумська область — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Першотравнева, біля РДА;
Хмельницький — акція 7 жовтня об 11:00, майдан Незалежності, 1, біля ОДА;
Черкаси — акція 7 жовтня о 9:00 бульвар Шеченко, 185, біля ОДА;
Чернігів — акція 7 жовтня об 11:00 на Алеї Героїв біля Зеленої сцени,
Ніжин, Чернігівська область — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Московська, 1, ринок Центральний;
Прилуки, Чернігівська область — акція 7 жовтня об 11:00 на площі біля памятника Т.Шевченко.
Дата протесту в Києві поки узгоджується.
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