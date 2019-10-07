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Підприємці вийшли на протести проти "фіскального геноциду" (ОНОВЛЕНО)

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Українські підприємці сьогодні, 7 жовтня, влаштували акції протесту в низці регіонів країни проти законопроєктів №№1053-1 та 1073, які нищать спрощену систему оподаткування.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Комітету підприємців України (КПУ).

У Комітеті, який є організатором протестів, наголошують, що ці законопроєкти "руйнують малий бізнес та суперечать обіцяному президентом курсу на економічну лібералізацію" та вимагають накласти вето на ці "каральні закони".

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Всеукраїнська акція протесту відбувається в наступних містах:

Житомир — акція 7 жовтня об 11:00 на площі Корольова, біля кінотеатру Жовтень; 

Дніпро — акція 7 жовтня об 11:00 проспект Поля, 1-2;

Запоріжжя — акція 7 жовтня о 10:00 зупинка "Площа Фестивальна", біля ОДА; 

Кропивницький — акція 7 жовтня об 11:00, вул. Героїв Майдану, 1, біля ОДА; 

Львів — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Володимира Винниченка, 18, біля ОДА;

Червоноград, Львівська область  — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Сокальська, 5, Червоноградській ринок;

Миколаїв — акція 7 жовтня об 11.00 вулиця Адміральська, 22, біля ОДА; 

Одеса — акція 7 жовтня о 10:00 проспект Шевченко, 4, біля ОДА; 

Путівль, Сумська область  — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Першотравнева, біля РДА; 

Хмельницький — акція 7 жовтня об 11:00, майдан Незалежності, 1, біля ОДА; 

Черкаси — акція 7 жовтня о 9:00 бульвар Шеченко, 185, біля ОДА;

Чернігів — акція 7 жовтня об 11:00 на Алеї Героїв біля Зеленої сцени,

Ніжин, Чернігівська область — акція 7 жовтня об 11:00 вулиця Московська, 1, ринок Центральний; 

Прилуки, Чернігівська область — акція 7 жовтня об 11:00 на площі біля памятника Т.Шевченко.

Дата протесту в Києві поки узгоджується.

Нагадаємо:

бізнес протести Комітет підприємців