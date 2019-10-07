За вихідні: Скандал навколо "Нафтогазу", Libra без PayPal та відриття ринку Саудівської Аравії

Американські бізнесмени намагалися змінити керівництво "Нафтогазу" – AP

Група американських бізнесменів, пов'язаних з президентом США Дональдом Трампом та його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані, намагалася змінити керівництво компанії НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Associated Press.

За даними джерел видання, йдеться про бізнесменів Лева Парнаса, Ігоря Фрумана та нафтового магната з Бока-Ратон (штат Флорида) Гаррі Саджіанта III. "Це коло бізнесменів і донорів республіканців рекламувало зв’язок з Джуліані та Трампом, намагаючись визначити нове вище керівництво великої державної газової компанії України. Їх план полягав у тому, щоб потім направити вигідні контракти в компанії, контрольовані союзниками Трампа", — повідомив співрозмовник видання.

Зазначається, що на початку березня американські бізнесмени домагалися заміни Андрія Коболєва на посаді голови правління "Нафтогазу" на Андрія Фаворова, менеджера компанії. Але ці плани не вдалося реалізувати через поразку тодішнього президента Петра Порошенка на виборах 2019 року.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що міністр енергетики США Рік Перрі вимагав від президента України Володимира Зеленського розширити наглядову раду компанії "Нафтогаз" і включити до неї більше громадян США. На думку Перрі, це допомогло б "Нафтогазу" "скоротити залежність від поставок російських енергоносіїв та збільшити обсяг американських інвестицій".

Мінекономіки готує перші держкомпанії до приватизації

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України готує до приватизації близько 800 державних компаній.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зазначається, що 4 жовтня відбулася установча зустріч проєктного офісу з питань приватизації. До проєкту залучені фахівці Мінекономіки, ДП "Прозорро.Продажі", Фонду держмайна, Фонд гарантування вкладів і низка консультантів. На зустрічі затвердили структуру і головні напрямки роботи з підготовки підприємств до малої і великої приватизації.

Перший заступник міністра економіки Павло Кухта повідомив, що в Україні близько 3600 держпідприємств з різними показниками фінансової та операційної ефективності — від небагатьох успішних до переважної більшості збиткових і зовсім покинутих. За його словами, зараз міністерство готує до приватизації близько 800 держкомпаній.

"Ми маємо досвід успішної роботи в напрямку малої приватизації, яка за рік вже принесла більше 1,5 млрд грн до бюджетів різних рівнів. Ми погодили чіткий план дій, який передбачає передачу об'єктів ФДМУ від органів їх управління, підготовку до продажу та усунення можливих проблем і ризиків, безпосередній продаж через процедури малої і великої приватизації", — зазначив директор ДП "Прозорро.Продажі" Олексій Соболєв.

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Саудівська Аравія відкрила ринок для 35 українських виробників молока

Організація харчових продуктів та лікарських засобів Саудівської Аравії зареєструвала перелік українських підприємств, яким дозволено експортувати до країни молоко і молочну продукцію.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що до списку внесені 35 українських виробників.

МЗС Саудівської Аравії поінформувало про це посольство України.

Рада запровадила запровадила єдиний рахунок для сплати податків і зборів

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

За ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (№1049) на вечірньому засіданні 4 жовтня проголосували 255 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

За закон про внесення аналогічних змін до Податкового кодексу України (№1051) проголосували 274 народних обранці.

Документом передбачається запровадження системи сплати податків і зборів (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового), ЄСВ через Електронний кабінет платника податків на єдиний рахунок.

Як зазначив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, запровадження єдиного рахунку вирішить проблему переплати податків підприємцями.

За його словами, через єдиний рахунок можна сплачувати податки не лише до державного бюджету, а й місцеві податки. Також єдиний рахунок синхронізується з електронним кабінетом платника податків.

Водночас Гетьманцев зазначив, що цей механізм запрацює не одразу — на підготовку систем Держказначейства та Державної податкової служби надається час до 2021 року. Також він наголосив, що вказаними законами заборонено накладати арешт на рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ.

Нагадаємо, відповідні закони Верховна Рада ухвалила у першому читанні 13 вересня.

PayPal відмовилась від участі у створенні криптовалюти від Facebook

Міжнародна платіжна система PayPal не братиме участі у створенні криптовалюти Libra від компанії Facebook.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що відмова PayPal від участі у проєкті пов`язана з тим, що він не отримав повної підтримки американських регуляторів. "Побоювання, що PayPal може вийти з проєкту, посилилися в четвер, коли компанія була відсутня на зборах членів Асоціації Libra у Вашингтоні", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що PayPal був одним із перших членів Асоціації Libra – групи з 28 компаній та некомерційних організацій, які допомагають розвивати нову криптовалюту.

Нагадаємо, у червні 2019 року компанія Facebook Inc представила власну криптовалюту під назвою Libra. Повідомлялось, що низка найбільших американських корпорацій, включаючи Visa, Mastercard, PayPal і Uber, планують інвестувати по $10 млн у створення консорціуму, який управлятиме новою криптовалютою.