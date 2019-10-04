Бізнес потрібно стимулювати платити податки, — Гончарук (ОНОВЛЕНО)

Якщо держава змушує бізнес платити податки, вона вже програла.
Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, презентуючи Програму дій уряду у Верховній Раді, інформує БІЗНЕС.
Під час його виступу народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна запитала, чи не передбачає стратегія уряду додаткового тиску на бізнес, який прямо випливає з ухвалених законів №№1053-1 та 1210.
"Наша загальна ідеологія полягає в наступному — бізнес потрібно стимулювати платити податки. Коли ти змушений застосовувати до бізнесу заходи примусу — ти вже програв. Якщо держава повинна змушувати бізнес сплачувати податки — вона вже програла. Отже, ти недокомунікував, не створив зручні інструменти сплати податків або створив несправедливу систему і хтось відчуває, що не повинен сплачувати податки", — відповів Гончарук.
Він наголосив, що орган, який працюватиме з бізнесом повинен діяти не через силу, а через аналітику, діалог і стимулювання. "Але ми свідомі того, що держава повинна мати і жорсткі інструменти впливу, але це крайній захід, який має застосовуватися", — зауважив прем’єр.
Також він вважає за необхідне підвищити рівень економічної свободи в Україні. На його думку, держава має бути прогнозованою для розвитку бізнесу і у цьому контексті нагадав, що бюджет-2020 буде останнім, який ухвалюють на один рік.
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Крім того, глава уряду зазначив, що наразі система оподаткування, виглядає не дуже справедливою і створює неправильні стимули. "Почнемо із податкового адміністрування. Загальний стимул дуже простий — держава має забезпечити рівні правила гри. Щоб великі підприємства не намагалися здаватися маленькими, розраховуючи на якісь пільги", — пояснив Гончарук.
Водночас, за словами прем'єра, адміністрування має ставати дешевим і щоб кількість годин, які витрачає український бізнесмен на оплату податків і адміністрування зменшувалося. "Відповідь дуже проста — цифровізація всіх процесів", — наголосив голова уряду.
Також він зазначив, що кількість податків, наприклад на викиди, має збільшуватися. "Такі податки можна і потрібно збільшувати. Той, хто забруднює, засмічує, створює шкоду своєю діяльністю може оподатковуватися більше. В той самий час, той, хто інвестує, приносить прибуток, працює поступово — має платити менше. Нам потрібно за допомогою податкової системи змінювати стимули", — сказав Гончарук.
За результатами обговорення парламент 236 голосами затвердила Програму дій уряду на наступні 5 років. "Ця програма – робочий документ, за яким будемо вимірювати нашу спільну ефективність. Я переконаний, що наша спільна діяльність принесе Україні щастя і ми створимо сильну державу для вільного суспільства, яке зробить українця щасливим", — підсумував прем’єр.
Нагадаємо:
- 3 жовтня Верховна Рада розблокувала підписання двох законопроєктів №1053-1 та №1073, якими було розширено обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу.
- 1 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду. Однак він пригрозив великому та середньому бізнесу, який відкриває велику кількість ФОПів, щоб платити менше податків.