Бізнес потрібно стимулювати платити податки, — Гончарук (ОНОВЛЕНО)

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, презентуючи Програму дій уряду у Верховній Раді, інформує БІЗНЕС.

Під час його виступу народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна запитала, чи не передбачає стратегія уряду додаткового тиску на бізнес, який прямо випливає з ухвалених законів №№1053-1 та 1210.

"Наша загальна ідеологія полягає в наступному — бізнес потрібно стимулювати платити податки. Коли ти змушений застосовувати до бізнесу заходи примусу — ти вже програв. Якщо держава повинна змушувати бізнес сплачувати податки — вона вже програла. Отже, ти недокомунікував, не створив зручні інструменти сплати податків або створив несправедливу систему і хтось відчуває, що не повинен сплачувати податки", — відповів Гончарук.

Він наголосив, що орган, який працюватиме з бізнесом повинен діяти не через силу, а через аналітику, діалог і стимулювання. "Але ми свідомі того, що держава повинна мати і жорсткі інструменти впливу, але це крайній захід, який має застосовуватися", — зауважив прем’єр.

Також він вважає за необхідне підвищити рівень економічної свободи в Україні. На його думку, держава має бути прогнозованою для розвитку бізнесу і у цьому контексті нагадав, що бюджет-2020 буде останнім, який ухвалюють на один рік.

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Крім того, глава уряду зазначив, що наразі система оподаткування, виглядає не дуже справедливою і створює неправильні стимули. "Почнемо із податкового адміністрування. Загальний стимул дуже простий — держава має забезпечити рівні правила гри. Щоб великі підприємства не намагалися здаватися маленькими, розраховуючи на якісь пільги", — пояснив Гончарук.

Водночас, за словами прем'єра, адміністрування має ставати дешевим і щоб кількість годин, які витрачає український бізнесмен на оплату податків і адміністрування зменшувалося. "Відповідь дуже проста — цифровізація всіх процесів", — наголосив голова уряду.

Також він зазначив, що кількість податків, наприклад на викиди, має збільшуватися. "Такі податки можна і потрібно збільшувати. Той, хто забруднює, засмічує, створює шкоду своєю діяльністю може оподатковуватися більше. В той самий час, той, хто інвестує, приносить прибуток, працює поступово — має платити менше. Нам потрібно за допомогою податкової системи змінювати стимули", — сказав Гончарук.

За результатами обговорення парламент 236 голосами затвердила Програму дій уряду на наступні 5 років. "Ця програма – робочий документ, за яким будемо вимірювати нашу спільну ефективність. Я переконаний, що наша спільна діяльність принесе Україні щастя і ми створимо сильну державу для вільного суспільства, яке зробить українця щасливим", — підсумував прем’єр.

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