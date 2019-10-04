Мінцифри і "ПриватБанк" домовилися про спільний запуск інноваційних сервісів

"ПриватБанк" і Міністерство цифрової трансформації підписали Меморандум про співпрацю та впровадження інноваційних державних сервісів в Україні.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "ПриватБанку", інформує БІЗНЕС.

У межах співпраці передбачений повноцінний запуск технології SmartID. "Це дозволить прискорити процес та розширити зону дії цифрових послуг для громадян країни. Процедура отримання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) за технологією SmartID забере менше хвилини, її можна буде провести з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Клієнти "ПриватБанку" також зможуть скористатись цією послугою завдяки ідентифікації за паспортом та ІПН", – пояснили в Мінцифри.

Також планується запуск в Україні цифрового водійського посвідчення з QR-кодом та цифрового студентського квитка.

"В Україні фінтех розвинений на рівні, навіть вищому від багатьох європейських країн. Яскравим прикладом є ПриватБанк із його досвідом розроблення власних нестандартних цифрових рішень. Сьогодні ми підписуємо цей документ для старту співпраці з низки важливих проєктів у межах концепції цифровізації" – сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Нагадаємо, у вересні "ПриватБанк" випустив фінальну версію онлайн-банкінгу Privat24, а також запустив новітню технологію миттєвого оформлення кредитних договорів розстрочки в безконтактних цифрових гаманцях Apple Pay та Google Pay.