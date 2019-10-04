Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

"Червона лінія" для ринку нерухомості –…

Владислав Кононов

Курс гривні. Аномалія закінчилася, сезонне падіння…

Сергій Фурса

Чому власникам малого бізнесу потрібно постійно…

Олена Еро

По кому дзвенить намисто Штайнмаєра

Володимир Полевий

2020: фінансова криза або нові можливості?

Юрій Пивоваров

"Викривачі корупції": переваги та недоліки законодавчого…

Андрій Помазанов

Боротьба за інвестиції – це боротьба…

Володимир Полевий

Чому українцям варто вчитись за кордоном?…

Олександр Тарченко

04
Пт., жовт.
32 Нові матеріали

У Вінниці з`явиться перший в Україні муніципальний технопарк

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Вінницька міська рада схвалила Концепцію розвитку інноваційно-технологічного парку "Кристал".

Про це повідомив директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міськради Віталій Погосян на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"ІТП "Кристал" стане першим в Україні муніципальним технопарком, який в перспективі стане точкою тяжіння для інновацій, високих технологій та інвестицій. Тут молодь зможе реалізовувати стартапи, не виїжджаючи до інших країн", — написав Погосян.

Наголошується, що інноваційно-технологічний парк відповідатиме головній ідеї Концепції інтегрованого розвитку Вінниці до 2030 року.

Читайте також: 

Україна – аутсайдер за кількістю індустріальних парків. Названо головні причини (ІНФОГРАФІКА)

Інноваційні парки: досвід України та світу

На території парку "Кристал" розташуються зручні офісні приміщення, коворкінг, обладнаний Fab Lab, дитячі зони тощо. Там відбуватимуться різноманітні події, в тому чсилі  зустрічі представників міської ради та бізнесу, заходи для розвитку бізнесу.

Нагадаємо:

 

Вінниця Індустріальні парки технопарк