У Вінниці з`явиться перший в Україні муніципальний технопарк

Вінницька міська рада схвалила Концепцію розвитку інноваційно-технологічного парку "Кристал".
Про це повідомив директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міськради Віталій Погосян на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"ІТП "Кристал" стане першим в Україні муніципальним технопарком, який в перспективі стане точкою тяжіння для інновацій, високих технологій та інвестицій. Тут молодь зможе реалізовувати стартапи, не виїжджаючи до інших країн", — написав Погосян.
Наголошується, що інноваційно-технологічний парк відповідатиме головній ідеї Концепції інтегрованого розвитку Вінниці до 2030 року.
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На території парку "Кристал" розташуються зручні офісні приміщення, коворкінг, обладнаний Fab Lab, дитячі зони тощо. Там відбуватимуться різноманітні події, в тому чсилі зустрічі представників міської ради та бізнесу, заходи для розвитку бізнесу.
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