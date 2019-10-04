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04
Пт., жовт.
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Українські та білоруські підприємства підписали контракти на понад півмільярда доларів

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Представники підприємств України та Білорусі уклали контрактів на суму більш ніж півмільярда доларів.

Угоди було підписано у Житомирі за підсумками засідання Українсько-Білоруської консультативної ради ділового співробітництва, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Торгово-промислової палати України (ТПП).

"Білорусь – дуже важливий торговельний партнер України. За обсягами взаємної торгівлі в першому півріччі цього року вона посідає п'яте місце серед усіх країн світу (після Китаю, Росії, Німеччини та Польщі). Для нас дуже важливо, щоб Україна і Білорусь налагодили тісну торговельну співпрацю і відновили обсяги товарообігу. У планах на цей рік – цифра не менше 8 млрд доларів", – сказав президент ТПП України Геннадій Чижиков.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський під час виступу в рамках Другого форуму регіонів заявив, що Україна і Білорусь мають великий потенціал для взаємної модернізації підприємств, спільного виходу на ринки інших країн та участі у багатосторонніх проєктах. "Пріоритетом у наших торговельно-економічних відносинах є, в першу чергу, співпраця у паливно-енергетичному комплексі, інфраструктурні і транспортні проєкти, промислова та виробнича кооперація, а також взаємодія в аграрно-промисловому комплексі", – сказав Зеленський.

Він запросив білоруських інвесторів до активної співпраці з Україною і висловив сподівання на збільшення товарообігу між країнами із $5 млрд до $6-8 млрд.

За його словами, це завдання поставлене спільній міжурядовій комісії з торговельно-економічної співпраці, українська частина якої буде оновлена найближчим часом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко наголосив, що запуск в Україні нового оптового ринку електричної енергії створює передумови для тіснішої співпраці держав у сфері електроенергії. "Ми вже уклали низку комерційних контрактів на її (електроенергії) постачання в Україну. А з запуском Білоруської АЕС (БелАЕС) у 2020 році нам буде дуже цікавий досвід роботи української атомної енергетики", – сказав Лукашенко.

Він також повідомив, що Білорусь та Україна обговорюють альтернативні шляхи поставок енергоресурсів.

Нагадаємо, 19 вересня Рада дозволила імпортувати електрику з Росії і Білорусі.

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