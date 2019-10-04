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04
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У Раді створили об'єднання, яке захищатиме ФОПи

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У Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання "За ФОП", до якого увійшли представники всіх фракцій і груп.

Про це у Facebook повідомила народний депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа, інформує БІЗНЕС.

"Ми в минулому – ФОПи. Багато з нас працювали в сфері послуг: організація заходів, PR, консультаційні послуги тощо. Ми – за малий бізнес, ми захищаємо ФОПів, які або самостійно виробляють товари або надають послуги, або наймають невелику кількість працівників", – написала Підласа.

За її словами, міжфракційне об’єднання створюється для того, щоб "домогтися балансу в податковій і фіскальній політиці".

"Детінізація, але не за рахунок ускладнення життя ФОПів. Ми будемо відстоювати збереження чинних умов роботи для ФОПів, в тому числі збереження спрощеної системи оподаткування та існуючих груп. Ми пропонуємо збільшити ліміт обороту для 3 групи і переглянути статус 1 групи.  Крім того, ми тільки за спрощення механізму сплати податків і скорочення контактів з чиновниками", – наголосила нардеп.

За її даними, станом 1 лютого 2019 року на обліку в Україні перебувало 1,8 млн фізичних осіб підприємців, з них 1,3 млн – платників єдиного податку. При цьому, згідно з даними ДФС, за 2018 рік ФОПи збільшили сплату єдиного соціального внеску на 38% – з 14 млрд до 19,6 млрд грн.

"У той же час ми бачимо, що великий бізнес часто структурується як ФОПи. Держава бореться з ухиленням від сплати податків, і це зачіпає реальних підприємців, які працюють на економіку і чесно платять податки. Ми не повинні завдавати шкоди малому бізнесу в боротьбі з великими ухильниками", – додала Підласа.

Нагадаємо:

Верховна Рада ФОП міжфракційне об'єднання