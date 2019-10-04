У Раді створили об'єднання, яке захищатиме ФОПи

У Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання "За ФОП", до якого увійшли представники всіх фракцій і груп.
Про це у Facebook повідомила народний депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа, інформує БІЗНЕС.
"Ми в минулому – ФОПи. Багато з нас працювали в сфері послуг: організація заходів, PR, консультаційні послуги тощо. Ми – за малий бізнес, ми захищаємо ФОПів, які або самостійно виробляють товари або надають послуги, або наймають невелику кількість працівників", – написала Підласа.
За її словами, міжфракційне об’єднання створюється для того, щоб "домогтися балансу в податковій і фіскальній політиці".
"Детінізація, але не за рахунок ускладнення життя ФОПів. Ми будемо відстоювати збереження чинних умов роботи для ФОПів, в тому числі збереження спрощеної системи оподаткування та існуючих груп. Ми пропонуємо збільшити ліміт обороту для 3 групи і переглянути статус 1 групи. Крім того, ми тільки за спрощення механізму сплати податків і скорочення контактів з чиновниками", – наголосила нардеп.
За її даними, станом 1 лютого 2019 року на обліку в Україні перебувало 1,8 млн фізичних осіб підприємців, з них 1,3 млн – платників єдиного податку. При цьому, згідно з даними ДФС, за 2018 рік ФОПи збільшили сплату єдиного соціального внеску на 38% – з 14 млрд до 19,6 млрд грн.
"У той же час ми бачимо, що великий бізнес часто структурується як ФОПи. Держава бореться з ухиленням від сплати податків, і це зачіпає реальних підприємців, які працюють на економіку і чесно платять податки. Ми не повинні завдавати шкоди малому бізнесу в боротьбі з великими ухильниками", – додала Підласа.
Нагадаємо:
- 1 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду. Однак він пригрозив великому та середньому бізнесу, який відкриває велику кількість ФОПів, щоб платити менше податків.
- Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував збільшити ліміт для третьої групи платників податків.