Деякі закони ускладнюють життя мільйону підприємців, – співвласник "Нової Пошти"

Про це він сказав під час зустрічі уряду із бізнес-спільнотою, інформує БІЗНЕС.

Він наголосив, що станом на лютий 2019 року в Україні нараховувалося 572 тисячі ФОПів 2-ї групи і 479 тисяч ФОПів 3-ї групи.

"Замість боротьби у тіньовій економіці дуже багато законодавчих ініціатив намагаються ускладнювати життя багатьом малим підприємцям. Тобто ми говоримо про мільйон підприємців, яким ми ускладнюємо життя. Коли ми кажемо про цифрові РРО, забувають сказати, що Z-звіти будуть паперовими, що вони будуть звітувати у податкову, що підриває саму суть спрощення системи", – заявив Климов.

Він також попередив, що "швидкі і сирі" законодавчі ініціативи можуть обернутися трагедією для бізнесу і країни в цілому. "Ми намагаємось зробити так, щоб весь бізнес був на спрощеній системі, щоб податкове навантаження було настільки простим і легким, щоб створювало справжні драйвери зростання економіки. Щоб досягти 40% зростання економіки, ми маємо думати про драйвери цього зростання", – переконаний бізнесмен.

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відповідь зазначив, що фізособам-підприємцям не потрібно переживати, на відміну від бізнесу, який проводить оптимізацію за рахунок великої кількості ФОПів. "Якщо великий супермаркет прикривається ФОПом, якщо великий ресторан прикривається ФОПами, то ми це прикривати не будемо", – підкреслив глава уряду.

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