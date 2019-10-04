"Вбиває інвестиції": Кабмін хоче зменшити вплив політиків на ціни в енергетиці

Кабінет міністрів УКраїни планує мінімально зменшити вплив політиків на ціноутворення на ергетичному ринку.
Про це прем`єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на зустрічі з бізнесом, інформує БІЗНЕС.
"Головна задача в енергетиці – це створення конкуренції на всіх енергетичних ринках. Є різні способи. Загальний наш підхід – максимально збільшити конкурентність ринків енергетичних ресурсів і мінімально зменшити вплив політиків на ціну на цих ринках. Ми вважаємо, що держава повинна захищати людей, які самі не можуть оплатити цей енергоресурс, але допомагати субсидіями, соцпідтримкою, а не через адміністративне втручанняв в ціни. Це створює корупцію і вбиває інвестиційну складову на цих ринках", – заявив глава уряду.
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Нагадаємо:
- За даними Держенергоефективності, з 2014 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.
- Загальна потужність електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах в Україні наразі складає 3,63 гігавата, з яких 2,6 — сонячні електростанції.