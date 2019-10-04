Уряд очікує отримати 5-6 млрд грн від малої приватизації у 2020 році

Наступного року надходження до державного бюджету від продажу об`єктів малої приватизації можуть скласти від 5-6 млрд грн.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з бізнесом, інформує БІЗНЕС.

"Ми розраховуємо, що мала приватизація буде істотно пришвидшена. У наступному році ми розраховуємо отримати 5-6 млрд грн до державного бюджету", – сказав Гончарук.

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Він також повідомив, що уряд працює над підготовкою максимальної кількості великих об`єктів до приватизації у наступному році. "Цей процес точно зрушив з мертвої точки", – наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, за даними Фонду держмайна, за перше півріччя 2019 року Україна заробила 265 млн грн на малій приватизації.