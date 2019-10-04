В "Укрбуд Девеломент" заспокоїли щодо ситуації в компанії

Про це повідомив генеральний директор компанії Олег Майборода, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Мінфін".

Він визнав, що цього літа "Укрбуд" зіткнувся з труднощами, в тому числі фінансовими. Вони були пов'язані з низькою купівельною активністю через сезонний спад, через політичні події, через курс долара. В цей же час у компанію увійшли нові власники.

За словами Майбороди, їх прихід – не наслідок цих проблем, а частина їх вирішення. Це дозволить збільшити оборотні кошти, спрямувати їх на будівництво.

"Процес входження нових інвесторів, зміни структури власності не миттєвий, а навколо вже почали сіяти паніку: "Укрбуд" все, лідер будівельного ринку впав, інвестори будуть чекати квартири роками і так далі. Так от, це не має нічого спільного з реальністю. Ті внутрішні зміни, які зараз відбуваються в нашій компанії, не просто не можуть негативно позначитися на її діяльності. Навпаки, вони покликані активізувати подальшу роботу", – сказав гендиректор компанії.

Читайте також: "Танці" гривні та "Укрбуд": Яких "сюрпризів" очікувати на ринку нерухомості

"Ті, хто пильно стежить за нашими будмайданчиками, можуть бачити, як, після зниження активності, тиждень за тижнем нарощуються темпи робіт. На об'єктах стає все більше робітників, і ми поступово повертаємо колишню динаміку. Поступово – тому що не можна просто клацнути пальцями і миттєво матеріалізувати на майданчиках кілька тисяч будівельників, та ще й з усіма необхідними матеріалами. На це теж потрібен час. Не кажучи вже про те, що на окремих майданчиках роботи якийсь час зовсім були припинені через судові тяжби, які в більшості своїй вже закінчилися", — пояснив Майборода.

Він зазначив, що компанії доведеться відтермінувати запуск нових проєктів, тому що зараз забудовник зосереджений на виконанні вже взятих зобов'язань. Всього у компанії по Києву 26 проєктів у роботі. До кінця року планується ввести в експлуатацію п'ять. "Ще шість нових об'єктів заплановані до введення в першому півріччі 2020-го", — додав Майборода.

Нагадаємо: