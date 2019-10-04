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Прем'єр озвучив дату запуску нової митниці

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Орієнтовно з 1 листопада нова митниця зможе розпочати роботу.

Про це прем`єр-міністр України Олексій Гончарук заявив під час зустрічі з бізнес-спільнотою, інформує БІЗНЕС.

"Ми вибудовуємо нову митницю, довіряємо її очільнику Максиму Нефьодову. Позавчора на засіданні уряду ми ухвалили рішення про створення нових структурних підрозділів по Україні. Їх буде менше, ніж було раніше, бо така велика і розгалужена система на нашу думку непотрібна. За декілька тижнів туди будуть переведені найкращі професіонали, ті люди, до доброчесності яких у нас немає питань. Вже приблизно із 1 листопада ми очікуємо, що нова митниця зможе отримати функції. Це означає, що сьогодні поки нової митниці немає, але вона активно створюється", — розповів Гончарук.

Крім того, він додав, що паралельно із цим уряд щотижня зустрічається із правоохоронними органами для вирішення проблеми контрабанди. "Ми працюємо, щоб тим, хто продовжує возити контрабанду, було максимально некомфортно. Ми активно над цим працюємо і якщо у вас є ідеї, як зробити це краще — будемо дуже вдячі", — додав прем`єр.

Нагадаємо:

уряд Олексій Гончарук Нова митниця