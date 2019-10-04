Гончарук обіцяє захистити бізнес від тиску силовиків

Про це він сказав на зустрічі з бізнесом, інформує БІЗНЕС.

"Окрім економічного зростання, ми розуміємо, що головним драйвером мають бути інвестиції. Для того, щоб сюди зайшли іноземні інвестиції, внутрішній бізнес інвестував в економіку України нам потрібно створити ефективну державу і прибрати силовиків від бізнесу наскільки це можливо", – наголосив очільник уряду.

Він нагадав, що одним з перших рішень уряду була ліквідація УБЕП. "Я знаю, що багато з вас скажуть, що ні, функції залишились. Звичайно. Що ще уряд міг зробити? Ми зробили символічний крок. І вже вчора Верхвона Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань. Ми будемо боротися за те, щоб силовики не втручалися у діяльність бізнесу. І щоб органи, які оцінюватимуть бізнес на предмет правопорушення, носили не стільки силовий, скільки аналітичний характер", – додав Гончарук.

Нагадаємо, на початку вересня Кабмін ліквідував управління Національної поліції, яке займалося боротьбою з економічними злочинами (Департамент захисту Національної економіки поліції).





