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04
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Гончарук обіцяє захистити бізнес від тиску силовиків

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Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про намір мінімізувати тиск силових органів на представників бізнесу.

Про це він сказав на зустрічі з бізнесом, інформує БІЗНЕС.

"Окрім економічного зростання, ми розуміємо, що головним драйвером мають бути інвестиції. Для того, щоб сюди зайшли іноземні інвестиції, внутрішній бізнес інвестував в економіку України нам потрібно створити ефективну державу і прибрати силовиків від бізнесу наскільки це можливо", – наголосив очільник уряду. 

Він нагадав, що одним з перших рішень уряду була ліквідація УБЕП. "Я знаю, що багато з вас скажуть, що ні, функції залишились. Звичайно. Що ще уряд міг зробити? Ми зробили символічний крок. І вже вчора Верхвона Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань. Ми будемо боротися за те, щоб силовики не втручалися у діяльність бізнесу. І щоб органи, які оцінюватимуть бізнес на предмет правопорушення, носили не стільки силовий, скільки аналітичний характер", – додав Гончарук. 

Нагадаємо, на початку вересня Кабмін ліквідував управління Національної поліції, яке займалося боротьбою з економічними злочинами (Департамент захисту Національної економіки поліції).


бізнес Олексій Гончарук СБУ